60 y, bác sĩ Nghệ An xuất quân vào tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19

Căn cứ vào Công văn số 5949/BYT-TCCB của Bộ Y tế; Công văn số 5169/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An quyết định điều động đoàn cán bộ gồm 60 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên vào tham gia hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

Đợt này có 60 cán bộ, nhân viên y tế từ các trung tâm, bệnh viện, trường đại học trên địa bàn tình nguyện tham gia. Ảnh: Thành Cường

Các đơn vị có cán bộ y tế vào Bình Dương tham gia phòng, chống Covid-19 gồm: Trường Đại học Y khoa Vinh; Bệnh viện HNĐK Nghệ An; Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; Bệnh viện Nội tiết Nghệ An; Bệnh viện Phổi Nghệ An; Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An; Bệnh viện Mắt Nghệ An; Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An; Bệnh viện ĐKKV Tây Nam; Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc; Bệnh viện ĐK TP. Vinh; Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương; Trung tâm Y tế huyện Quế Phong; Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai; Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn; Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ; Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò; Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương; Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.