60 y, bác sĩ tình nguyện Nghệ An lên đường tăng viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

Trưa 12/7, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân cho đoàn cán bộ, y, bác sĩ tình nguyện tỉnh Nghệ An tăng viện cho thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế Nghệ An gặp gỡ, động viên các y, bác sĩ trước giờ lên đường. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân tăng viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, đồng chí Bùi Đình Long biểu dương, đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của 60 y, bác sĩ. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện lời kêu gọi của Bộ Y tế và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã cử đoàn công tác y, bác sĩ tình nguyện lên đường vào chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19… Đoàn công tác có sự tham gia của 60 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, trong đó có 31 nữ. Họ là những cán bộ y tế đang công tác tại các bệnh viện: Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Sản Nhi Nghệ An, Nội tiết, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Chấn thương chỉnh hình; BV Đa khoa khu vực Tây Bắc, BV Đa khoa TP Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương và Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, đã tình nguyện viết đơn xung phong lên tuyến đầu chống dịch.