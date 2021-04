600 đoàn viên, người lao động tình nguyện hiến máu nhân đạo

Từ đó, phong trào hiến máu tình nguyện được lan tỏa rộng khắp trong các doanh nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đông Nam đã giúp nhiều người bệnh được cứu sống kịp thời.

Gần 600 đoàn viên, người lao động tham gia sự kiện hiến máu do Công đoàn KKT Đông Nam tổ chức. Ảnh: H.Y

Không ngần ngại đi cả quãng đường xa, anh Nguyễn Đình Vĩnh ở Công ty TNHH Liên doanh NLG Nghệ An PP cùng với những đoàn viên, người lao động đã đến tham gia hiến máu trong ngày hội “Hiến máu tình nguyện trong công nhân lao động Khu công nghiệp Nghệ An năm 2021”, do Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức. Anh Vĩnh cho biết: “Trước đây, do có suy nghĩ hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên tôi khá lo lắng. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, được tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, tôi dần thay đổi nhận thức nên quyết định hiến máu. Tôi mong muốn mang những giọt máu của mình để cứu sống được nhiều người bệnh”.

Chủ tịch Công đoàn KKT Đông Nam Vương An Nguyên tham gia hiến máu. Ảnh: H.Y

Cũng có mặt tại Công ty Môi trường đô thị Nghệ An để hiến máu, chị Hoàng Thị Nhung, Công ty TNHH Royal Foood Nghệ An chia sẻ: “Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và nhận thức rằng hiến máu là nghĩa cử cao đẹp và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đem đến cơ hội sống cho những người bệnh, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong công tác điều trị tại các bệnh viện nên bản thân tôi đã tuyên truyền, vận động đồng nghiệp cùng tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám đến tham dự, động viên đoàn viên, người lao động. Ảnh: H.Y

Đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, anh Nguyễn Thành Công - Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, cho biết: “Đến nay, tôi đã tham gia hiến máu nhiều lần. Vì vậy, tôi hiểu hiến máu nhân đạo cứu người là hành động cao cả, nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Sau mỗi lần hiến máu, tôi thấy bản thân đã làm được một việc tốt, giúp đỡ người bệnh vượt qua khó khăn khi nguồn máu tại bệnh viện đang ngày càng khan hiếm”. Anh Công cũng khẳng định sẽ tiếp tục tham gia hiến máu trong các chương trình tiếp theo.

Ngày hội hiến máu sáng 11/4 do Công đoàn KKT Đông Nam tổ chức đã thu được 467 đơn vị máu. Ảnh: H.Y

Anh Nguyễn Đình Bình - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Luxshare-ICT, chia sẻ: Anh em đoàn viên công đoàn trong cơ quan ý thức rất cao về chương trình hiến máu nhân đạo, nên đã tích cực tham gia hiến máu để cứu chữa cho các bệnh nhân cần những giọt máu và góp phần bổ sung thêm nguồn máu cho ngân hàng máu ở bệnh viện, phòng khi những tình huống bất trắc xảy ra, kịp thời có máu cứu người.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Ảnh: H.Y

Nằm trong chuỗi hoạt động của “Tháng Công nhân” năm 2021, ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam cho biết: Xác định được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu với chủ đề “Hiến gọt máu đào - Trao niềm hy vọng”. Phong trào hiến máu tình nguyện được phát động rộng khắp đã thu hút hàng trăm người lao động tham gia hưởng ứng.

Ngày hội hiến máu kết thúc để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho tất cả những người tham gia. Ảnh: H.Y

Ngày hội hiến máu tình nguyện trong công nhân lao động, với ý nghĩa, mục đích cao đẹp của hoạt động hiến máu nhân đạo, những giọt máu cho đi sẽ đem lại sự sống cho những người kém may mắn, mang đến niềm tin, niềm hy vọng sống cho người bệnh.