Công nghệ 6G đặt nền móng cho mạng di động thông minh toàn cầu 6G hứa hẹn tốc độ 1 Tbps, độ trễ siêu thấp và khả năng kết nối hàng chục tỷ thiết bị, đặt nền móng cho mạng di động thông minh toàn cầu.

Tóm tắt nhanh: 6G đạt tốc độ 1 Tbps, độ trễ 1 micro giây, hỗ trợ 40 tỷ thiết bị IoT. Sử dụng phổ tần FR3, tích hợp AI tối ưu tài nguyên mạng. MediaTek dẫn đầu với AI modem, giải pháp NR-NTN và chuẩn bảo mật UAC 3.0. Châu Âu thận trọng, Mỹ và Trung Quốc chủ động triển khai và nghiên cứu 6G.

6G: Nhanh gấp 2000 lần 5G

Nếu 5G đã thay đổi cách thế giới kết nối, thì 6G sẽ tiếp tục mở rộng giới hạn với tốc độ, độ tin cậy và khả năng bao phủ vượt trội. Quá trình chuẩn hóa 6G chính thức bắt đầu tháng 12/2023, khi Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) công bố khung tiêu chuẩn và giao diện vô tuyến, với mục tiêu hoàn tất đặc tả kỹ thuật vào cuối năm 2030.

3GPP đang phối hợp cùng ITU-R WP 5D để xây dựng thông số kỹ thuật chi tiết, hướng tới thế hệ mạng mới không chỉ nhanh mà còn thông minh hơn.

Những đặc điểm nổi bật của 6G

Tốc độ: Lên tới 1 Tbps, nhanh hơn 2.000 lần tốc độ 5G hiện tại (100 - 500 Mbps).

Độ trễ: Chỉ 1 micro giây, nhanh hơn 1.000 lần so với mục tiêu của 5G.

Kết nối: Hỗ trợ số lượng thiết bị IoT khổng lồ, dự báo 40 tỷ thiết bị vào năm 2030.

Hiệu suất phổ tần: Tối ưu hóa bằng AI, tận dụng phổ tần cao hơn 5G để tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng.

Những yếu tố này sẽ mở đường cho các ứng dụng như 3D telepresence, AI tác vụ thời gian thực và giám sát quy trình cần phản hồi tức thì.

Công nghệ cốt lõi và lý do quan trọng

Phổ tần FR3 (7-24 GHz): Cân bằng giữa độ phủ sóng, dung lượng và tốc độ cao, hỗ trợ ứng dụng mới mà không gặp suy hao truyền dẫn cực lớn.

Hỗ trợ vệ tinh (NTN/D2D): Cho phép thiết bị kết nối trực tiếp với vệ tinh, duy trì dịch vụ ở mọi nơi.

AI & Machine Learning: Từ tối ưu lưu lượng mạng, phát hiện gian lận đến Agentic AI, tác nhân phần mềm tự động hóa, lập kế hoạch và xử lý tác vụ phức tạp.

MediaTek: Chuẩn bị cho kỷ nguyên 6G

Là nhà sản xuất chip smartphone lớn nhất, MediaTek đã sớm tích hợp AI vào modem 5G, tiên phong trong kết nối NTN và tối ưu tiêu thụ điện năng.

Các thay đổi đáng chú ý:

AI trong modem: Nâng hiệu suất ăng-ten thêm 3dB, tăng thông lượng 30%.

Giải pháp NR-NTN: Thử nghiệm thành công kết nối băng rộng vệ tinh tại MWC 2023.

UAC 3.0: Chuẩn kiểm soát truy cập hợp nhất, bảo mật hơn nhờ AI, xác thực nâng cao và tiềm năng dùng blockchain.

Góc nhìn toàn cầu về 6G

Châu Âu: Thận trọng đầu tư, muốn 6G là bản nâng cấp phần mềm của 5G để giảm chi phí hạ tầng.

Trung Quốc: Tập trung vào ứng dụng thực tế, đặc biệt là kết hợp 6G với năng lực xử lý AI tại trung tâm dữ liệu.

Mỹ: Triển khai 5G SA rộng rãi, T-Mobile tỏ ra nhiệt tình với 6G, đã phủ sóng 5G-Advanced toàn quốc.

Dù còn nhiều ẩn số, nền tảng của 6G sẽ xoay quanh mạng vệ tinh NTN, AI tích hợp sâu và công nghệ tiết kiệm năng lượng. MediaTek hiện dẫn đầu nhiều lĩnh vực then chốt, sẵn sàng cho chuẩn mạng di động toàn cầu mới.