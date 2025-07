Kinh tế 7 bản ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An) có gần 20 nhà sàn bị ngập đến mái, người dân chạy lũ trong mưa lớn Đến chiều 22/7, nước sông dâng nhanh kèm mưa lớn kéo dài, người dân 7 bản dọc sông của xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An hốt hoảng chạy lũ, bỏ lại nhà cửa bị ngập đến mái. Lực lượng chức năng hiện đang cố gắng tiếp cận các bản bị chia cắt để cứu hộ.

Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, nhiều ngày nay mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã. Đến khoảng 5h chiều 22/7, gần như toàn bộ 7 bản dọc sông của xã Mỹ Lý đã ngập trong nước lũ. Trong đó, theo thống kê sơ bộ có khoảng gần 20 nhà, chủ yếu là nhà sàn đã ngập đến mái nhà.

“Hiện nay, cán bộ xã cũng như các lực lượng “4 tại chỗ” rất khó tiếp cận các bản bị ngập do mưa kèm nước chảy xiết. Một số bản hiện chưa thể tiếp cận do sạt lở núi, ngập đường. Ngập nặng nhất là các bản Xốp Tụ, Hòa Lý. Ngoài ra, các bản khác ở dọc sông người dân đã di chuyển đồ đạc lên cao do nước ngập hơn nửa nhà, gồm các bản: Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên, Xốp Dương, Cha Nga.

Cũng theo thông tin địa phương, Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng bị ngập hơn 1m và hiện đang phải di chuyển đồ đạc lên cao hơn.

Một số hình ảnh người dân, cán bộ chính quyền cung cấp:

Nhà dân tại bản Hòa Lý đã ngập đến mái.

Tại bản Xốp Tụ.

Sạt lở nhiều nơi tại bản Xốp Tụ.

Người dân bản Hòa Lý giúp nhau di dời đồ đạc chạy lũ chiều 22/7.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý giúp người dân chạy lũ.

Nhiều dãy nhà tại Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng đã ngập hơn 1m.

Bản Yên Hòa ngập sâu.