7 câu chuyện nổi bật của showbiz thế giới năm 2021

Britney Spears thoát khỏi chế độ giám hộ

Showbiz quốc tế năm nay quan tâm nhất tới câu chuyện của nữ ca sĩ Britney Spears (Ảnh: New York Post).

Showbiz quốc tế năm nay quan tâm nhất tới câu chuyện của nữ ca sĩ Britney Spears. Hồi tháng 2 năm nay, sự quan tâm dành cho Britney đã tăng mạnh sau khi bộ phim tài liệu "Framing Britney Spears" ra mắt, đưa lại cái nhìn chân thực về cách mà truyền thông hồi thập niên 2000 đã tạo nên áp lực khủng khiếp đối với Britney, khiến cô rơi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng và sau đó là gần 14 năm sống trong chế độ giám hộ do cha ruột đứng đầu quản lý.

Sự quan tâm dành cho Britney càng lớn khi cô xuất hiện trong một phiên tòa diễn ra công khai hồi tháng 6 để tố cáo những sự ngược đãi đã tồn tại từ lâu trong chế độ giám hộ áp đặt lên cuộc sống của cô. Những thông tin mà Britney tiết lộ về những sự ngược đãi mà cô đã phải chịu đựng suốt một thời gian dài gây chấn động dư luận.

Thông qua các động thái pháp lý quyết liệt trong năm nay, Britney bày tỏ mong muốn xóa bỏ chế độ giám hộ mà tòa đã cho áp đặt lên cuộc sống của cô kể từ năm 2008. Sau phiên tòa gây chấn động hồi tháng 6, Britney được quyền tự quyết định về luật sư mà cô muốn hợp tác trong các động thái pháp lý tiếp theo, kể từ đây, mọi thứ thay đổi, cha của Britney nhanh chóng bị truất quyền giám hộ.

Tới ngày 12/11 vừa qua, chế độ giám hộ chính thức được tòa án gỡ bỏ. Hiện tại, không rõ phía Britney có tiếp tục theo đuổi hoạt động điều tra đối với quá trình giám hộ mà ông James Spears - cha của Britney Spears - đã thực hiện trong những năm đã qua hay không, nhưng luật sư của Britney khẳng định đã có những sai phạm xảy ra, dù vậy, việc có đưa những sai phạm này ra tòa hay không sẽ tùy thuộc vào quyết định của Britney.

Trong tháng 9 năm nay, nữ ca sĩ đã đính hôn với bạn trai lâu năm Sam Asghari, nhiều nguồn tin cho rằng Britney sẽ sớm kết hôn, sinh thêm con và khởi động lại sự nghiệp ca hát.

Kanye West và Kim Kardashian - cặp đôi "tỷ USD" ly hôn

Cặp đôi giàu có và quyền lực hàng đầu trong showbiz Mỹ - rapper Kanye West và ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian đã tuyên bố ly hôn trong năm nay (Ảnh: New York Post).

Cặp đôi giàu có và quyền lực hàng đầu trong showbiz Mỹ - rapper Kanye West và ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian đã tuyên bố ly hôn trong năm nay, hiện tại, thủ tục ly hôn vẫn đang được tiến hành. Sau gần 7 năm gắn bó trong hôn nhân, đầu năm nay, Kim đã nộp đơn ly hôn lên tòa án, hai bên thống nhất sẽ cùng chia sẻ quyền nuôi 4 người con chung.

Ngay sau khi tuyên bố chia tay, Kanye đã có động thái hẹn hò với người mẫu Irina Shayk khi hai người cùng tới Pháp trong dịp sinh nhật tuổi 44 của Kanye, nhưng câu chuyện này đã nhanh chóng nguội lạnh khi mối quan hệ không kéo dài thêm sau đó.

Mới đây, Kim cũng đã có bước tiến mới trong chuyện tình cảm khi bắt đầu qua lại với nam diễn viên hài Pete Davidson kể từ tháng 10. Dù vậy, chính lúc này, phía Kanye lại có những phát ngôn cho thấy anh vẫn còn mong muốn gắn bó với Kim.

Cũng trong năm nay, show truyền hình thực tế "Keeping Up With the Kardashians" giúp làm nên tên tuổi cho các cô con gái của gia đình Kardashian - Jenner đã đi tới kết thúc sau 20 mùa phát sóng và gần 14 năm tồn tại trên truyền hình Mỹ. Gia đình Kardashian - Jenner sẽ tiếp tục thực hiện các show thực tế khác nhưng với đơn vị hợp tác mới, trong giai đoạn tiếp theo, việc hợp tác với các nền tảng trực tuyến được gia đình Kardashian - Jenner ưu tiên.

Jennifer Lopez và Ben Affleck tái hợp sau 17 năm

Đầu năm nay, nam diễn viên Ben Affleck vẫn còn đang hẹn hò với nữ diễn viên Ana de Armas, trong khi đó, nữ ca sĩ - diễn viên Jennifer Lopez đang chuẩn bị cho một hôn lễ với hôn phu Alex Rodriguez. Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi sự hoàn toàn đổi khác. Ben và Ana chia tay ngay trong tháng 1. Jennifer và Alex chia tay trong tháng 4.

Và chỉ vài tuần sau đó, Ben và Jennifer tái hợp lại với nhau sau 17 năm chia tay và hủy hôn. Sau khi chia tay cách đây 17 năm, hai bên đều đã trải qua hôn nhân đổ vỡ, đã có con riêng, ở tuổi trung niên, họ quay trở lại với nhau khi cả hai đều đang ở vào một giai đoạn độc thân.

Hiện tại, không loại trừ khả năng hai người sẽ tiến tới hôn nhân bởi Jennifer khẳng định rằng cô vẫn mong muốn hôn lễ thứ 4 sẽ diễn ra trong cuộc đời. Cặp đôi lần đầu chính thức xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ tại LHP Venice (Ý) hồi tháng 9 năm nay.

Tai nạn súng đạn chết người trên phim trường

Vụ việc bi kịch xảy ra trên phim trường "Rust", nam diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Alec Baldwin đã vô tình ngộ sát nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bằng khẩu súng sử dụng trong một cảnh phim, dù trước đó, khẩu súng này đã được cho là "an toàn" để phục vụ cảnh phim. Sự việc bi kịch xảy ra trên phim trường đặt ở bang New Mexico (Mỹ) trong ngày 21/10 vừa qua.

Dù chuyên gia xử lý súng đạn trên phim trường khẳng định rằng cô chỉ sử dụng đạn giả cho các cảnh phim, nhưng hoạt động điều tra cho thấy đạn thật đã xuất hiện bên cạnh đạn giả được sử dụng trên phim trường. Hiện tại, hoạt động điều tra vẫn đang được tiến hành và chưa có kết luận sau cùng được đưa ra từ nhà chức trách.

Hiện tại, không loại trừ khả năng sẽ có những nhân vật bị khởi tố sau vụ việc bi kịch này. Tại sao đạn thật lại có thể xuất hiện trên phim trường chính là tâm điểm của cuộc điều tra lúc này. Theo thông tin điều tra ban đầu, động tác bóp cò súng không hề được yêu cầu trong cảnh phim, nam diễn viên Alec Baldwin đã bóp cò súng... một cách tự phát.

Trợ lý đạo diễn Dave Halls thừa nhận rằng mình đã không kiểm tra kỹ lại khẩu súng trước khi trao nó cho nam diễn viên Alec Baldwin trong cảnh phim.

Chuyên gia xử lý súng đạn trên phim trường - cô Hannah Gutierrez cho biết khẩu súng đã được cất trong két an toàn, sau đó cả đoàn phim cùng nghỉ trưa trước khi quay trở lại phim trường để thực hiện cảnh phim, tai nạn xảy ra chính ở thời điểm này.

Có vài người được quyền tiếp cận chiếc két này. Hộp đạn giả không có biện pháp cất giữ cẩn thận, ở thời điểm nạp đạn cho súng, cô Hannah tin chắc rằng mình đã nạp toàn đạn giả vào súng.

Đêm nhạc bi kịch khiến 10 người thiệt mạng vì giẫm đạp

Rapper Travis Scott tổ chức lễ hội âm nhạc Astroworld kéo dài hai đêm tại Houston, Texas, Mỹ. Đêm nhạc đầu tiên diễn ra vào ngày 5/11 đã xảy ra bi kịch thảm khốc. Sự chen lấn, xô đẩy và giẫm đạp nghiêm trọng đã xảy ra, khi đám đông khán giả càng lúc càng đổ xô về phía trước sân khấu, khiến 10 khán giả thiệt mạng và hơn 300 khán giả bị thương.

Ngay sau sự việc, đã có hàng trăm đơn kiện của khán giả tham dự đêm nhạc nộp lên tòa án, tố cáo hoạt động tổ chức đêm nhạc gây nguy hiểm cho an toàn sức khỏe và tính mạng của khán giả. Các đơn kiện này đều hướng vào rapper Travis Scott và các bên liên quan trong hoạt động tổ chức, số tiền đền bù thiệt hại ước tính cán ngưỡng "tỷ USD".

Ngay sau đêm nhạc bi kịch, rapper Travis Scott đã bị công kích dữ dội vì vẫn tiếp tục biểu diễn dù đêm nhạc đã bộc lộ nhiều dấu hiệu mất kiểm soát an ninh, nhiều người cho rằng chính sự ngó lơ và vẫn tiếp tục biểu diễn của nam rapper đã khiến bi kịch xảy ra tại đêm nhạc, khi tình trạng hỗn loạn càng trở nên nghiêm trọng hơn và không được khẩn trương xử lý kịp thời.

Dù vậy, phía Travis Scott khẳng định nam rapper không biết về tình trạng hỗn loạn xảy ra trong đám đông khán giả cũng như mức độ nghiêm trọng của tình huống lúc đó. Hiện tại, hoạt động điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức về sự việc kinh hoàng này.

Những đăng tải cũ bị đào xới lại

Năm 2021 là một năm không dễ dàng đối với cựu người mẫu Chrissy Teigen (Ảnh: New York Post).

Năm 2021 là một năm không dễ dàng đối với cựu người mẫu Chrissy Teigen. Cách đây gần một thập kỷ, Teigen đã có những đăng tải ác ý hướng vào ngôi sao truyền hình thực tế Courtney Stodden. Hồi tháng 3 năm nay, Stodden đã bất ngờ nhắc lại chuyện cũ, cô chia sẻ lại những đăng tải, những tin nhắn ác ý mà Teigen từng thực hiện hồi năm 2011 - 2012.

Lúc này, hàng loạt những đăng tải ác ý mà Teigen từng thực hiện và hướng vào một số nữ nghệ sĩ trẻ khác cũng bị đào xới lại. Cuộc khủng hoảng hình ảnh diễn ra trầm trọng. Đến tháng 5, Teigen chính thức phải đưa ra lời xin lỗi vì cách hành xử của mình trên mạng xã hội từ cách đây một thập kỷ.

Tại thời điểm ấy, Teigen đã bị mất nhiều hợp đồng quảng cáo, mất những lời mời hợp tác vì khủng hoảng hình ảnh.

Rapper - MC Nick Cannon đón 4 người con ra đời trong một năm