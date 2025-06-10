Kinh tế 7 hộ dân xóm Sa Nam thấp thỏm lo sập nhà, mất đường Ngay gần trung tâm xã Vạn An (thị trấn Nam Đàn cũ), có 7 hộ dân đang sống thấp thỏm bên bờ sông khi mỗi ngày qua đi đất đá lại sạt thêm một ít xuống lòng sông. Có nhà đã bắt đầu nứt vỡ tường, tách đôi sân, vườn.

Sạt lở ăn vào nhà dân và đường giao thông

Sau cơn bão số 10, những hộ dân ở xóm Sa Nam, xã Vạn An từ chỗ tránh trú bão trở về và thấy sân nhà đã sập thêm 1 mảng xuống lòng sông. Sau bão số 10, vết sạt lở đã “ăn” thêm gần nửa mét vào lòng đường, một số nhà đã phải dọn đi ở nhờ. Đó là tình trạng của 7 hộ dân xóm Sa Nam, xã Vạn An.

Tình trạng sạt lở nhà của bà Nguyễn Thị Minh ở xóm Sa Nam. Ảnh: Hoài Thu

Bà Nguyễn Thị Minh chỉ dám thi thoảng về thăm nhà và xót xa khi chứng kiến mỗi ngày sân nhà lại nứt thêm một vết, từng phần công trình phụ lần lượt sập xuống sông. “Hiện nay chuồng gà đã sập xuống lòng sông, còn sân sau và nhà tắm đã nứt và sập một nửa, tường của gian nhà chính cũng đã có vết nứt đôi rộng gần bằng gang tay. Vợ chồng con cái chúng tôi không dám ở lâu trong nhà” – bà Nguyễn Thị Minh bộc bạch.

Chỉ vào vết nứt tường nhà bà Minh và 4 hộ khác, xóm trưởng xóm Sa Nam Hoàng Văn Đon cho hay, qua 3 cơn bão từ số 5 đến số 10 ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An, các hộ xóm Sa Nam liên tục phải di dời, đi tránh bão và mỗi lần về nhà thì sân, tường và đường đi lại sạt lở thêm một ít.

Xóm trưởng xóm Sa Nam Hoàng Văn Đon kiểm tra tình trạng vết nứt tường nhà của các hộ dân sau bão số 10. Ảnh: Thu Huyền

“Hiện nay con đường chính chạy dọc sông qua khu dân cư của xóm, đặc biệt là đoạn chạy qua vị trí của 7 hộ dân nơi đây cũng đã nứt đôi giữa lòng đường. Riêng đoạn cuối gần cầu bara Nam Đàn (cũ) đã sập 2/3 đường; nguy cơ 2 hộ dân gần đó là hộ ông Võ Đình Lương và hộ ông Nguyễn Tiến Bá, không chỉ mất đường mà sập cả nhà xuống sông, nếu không được kè chắn sớm” – anh Hoàng Văn Đon cho biết.

Có nhà gần ngay cạnh nhà ông Võ Đình Lương, ông Trần Văn Hiền cho biết: “Tôi sống ở đây từ những năm 1976. Trước đây con đường chạy dọc sông rộng hơn nhiều. Qua thời gian, đặc biệt là từ đợt nạo vét lòng sông, các vết nứt ngày càng ăn sâu vào lòng đường. Từ đợt lũ lụt năm 2024 đến nay, lòng sông đã ăn vào đường 3-5m, những hộ đang bị đe doạ sập nhà cũng đã sinh sống ở đây từ những năm 1970”- ông Hiền cho biết.

Cán bộ phòng Kinh tế, UBND xã Vạn An kiểm tra tình trạng sạt lở tại vị trí gần cống bara Nam Đàn (cũ), vết sạt chỉ còn cách nhà dân hơn 1m. Ảnh: Hoài Thu

Cấp thiết làm kè chắn

Tình hình sạt lở đã được các cấp chính quyền kiểm tra, ghi nhận. Vừa qua, trong chuyến làm việc tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã trực tiếp kiểm tra điểm sạt lở bờ kênh thấp thuộc hạ du cống Bara Nam Đàn tại xã Vạn An.

Ông Bùi Đình Thuỷ - Chuyên viên phòng kinh tế, UBND xã Vạn An cho biết: Tình hình sạt lở bờ sông Đào đoạn từ Cống Bara Nam Đàn I đến sông Cụt như sau: Bờ phía Bắc (Tả ngạn) khối Sa Nam có hiện tượng nứt rãnh kéo dài gây sụp lún đất xuống dòng sông Đào. Hiện tại, theo thực tế hiện trường chiều dài vết nứt, sụp lún khoảng 152m, rộng từ 2.5 đến 3m, khe nứt rộng (30 - 50)cm. Đường giao thông khối kéo dài 152m sụt lún xuống bờ sông Đào. Đặc biệt khu vực sạt lở giáp ranh nhà ở của 7 hộ dân khối Sa Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ kiểm tra điểm sạt lở bờ kênh thấp thuộc hạ du cống Bara Nam Đàn, xã Vạn An hôm 10/9. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Ngoài ra, bờ phía Hữu ngạn thuộc khối Phan Bội Châu có xảy ra một số vết nứt kéo dài, trượt nhỏ dọc mép bờ sông tại một số điểm. Hiện nay, có 19 hộ nằm trong phạm vi chỉ giới bảo vệ công trình thuỷ lợi dọc hai bên bờ sông Đào đoạn đã bị sạt lở và nguy cơ sạt lở cao gồm: 9 hộ tả ngạn thuộc khối Sa Nam và 10 hộ hữu ngạn thuộc khối Phan Bội Châu. Các hộ dân này định cư từ trước những năm 1995 đến nay.

Ông Thủy cho biết thêm: Thời gian qua, cử tri xã Vạn An (khu vực thị trấn Nam Đàn cũ) đã đề xuất, kiến nghị nhiều về hiện tượng lún sụt, sạt lở của bờ sông Đào đoạn từ Cống Bara Nam Đàn 1 đến sông Cụt, đặc biệt là đoạn có một số hộ dân sinh sống đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tình trạng sạt lở đã tiến sát nhà của 7 hộ dân ở xóm Sa Nam, xã Vạn An. Ảnh: Hoài Thu

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND xã Vạn An đã có báo cáo và đề xuất phương án xử lý sạt lở nói trên với UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để cho di dời, tái định cư đối với các hộ nằm trong phạm vi chỉ giới bảo vệ công trình thuỷ lợi đến nơi an toàn. Cho chủ trương, hỗ trợ kinh phí kè bờ sông Đào đoạn từ Cống Bara Nam Đàn I đến sông Cụt có chiều dài 2 km.

Clip: HT-TH

Sau các cơn bão số 9 và số 10, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã 2 lần đến hiện trường kiểm tra tình trạng sạt lở tại xóm Vạn An và dọc sông đoạn qua cống bara, thuộc khối Phan Bội Châu.

Người dân rất mong mỏi các cấp, ngành sớm có biện pháp hỗ trợ, ngăn chặn sạt lở để bà con yên tâm sinh sống.