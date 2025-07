70 năm Ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo: Bền bỉ kiến tạo giá trị, khẳng định vị trí, vai trò

Nghệ An là vùng đất sớm có nhiều tư tưởng, tôn giáo du nhập như Nho giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo… Trong dòng chảy lịch sử văn hóa, nhân dân Nghệ An có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, trong đó có hai tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo với hơn 47 vạn tín đồ, phật tử, chức sắc, chức việc chiếm hơn 12,71% dân số toàn tỉnh. Các cơ sở tôn giáo trải rộng tại 82/130 xã, phường. Đến nay, đã có trên 30 vạn người, sinh hoạt tại 363 nhà thờ xứ, họ, đạo (15 giáo hạt, 123 giáo xứ, 240 giáo họ, 3 dòng tu hợp pháp trên tổng số 26 dòng tu có mặt trên địa bàn tỉnh) dưới sự hướng dẫn của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh với 2 giám mục, 232 linh mục. Phật giáo tại Nghệ An có lịch sử lâu đời. Năm 2011, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An được thành lập, đến nay Giáo hội có khoảng 17 vạn phật tử, sinh hoạt ở 76 chùa và 1 niệm phật đường, dưới sự hướng dẫn của 110 tăng ni, tu sĩ. Bên cạnh đó, có một số tín đồ đạo Tin lành, các hiện tượng tôn giáo mới như: Pháp luân công, Hội thánh Đức Chúa trời mẹ, Pháp môn Diệu Âm, tín ngưỡng tâm linh liên quan Chủ tịch Hồ Chí Minh…