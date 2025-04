Pháp luật 72 người trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ do 'Tuấn chợ Gốc’ cầm đầu bị khởi tố Công an tỉnh khởi tố 72 bị can ở nhiều tỉnh, thành để điều tra về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" liên quan đến đường dây cờ bạc nghìn tỷ do "Tuấn chợ Gốc’ cầm đầu.

Chiều nay (10/4), Công an tỉnh Thái Bình thông tin, liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Bùi Quốc Tuấn (SN 1970, thường gọi là 'Tuấn chợ Gốc', trú tại phường Quang Trung, TP. Thái Bình) cầm đầu, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 72 bị can để điều tra về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Trước đó, cuối tháng 3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và TP. Hà Nội. Đối tượng cầm đầu đường dây được cơ quan công an xác định là Bùi Quốc Tuấn.

Đối tượng Bùi Quốc Tuấn (áo đen) thường gọi là "Tuấn chợ Gốc". Ảnh: CAND

Dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, Tuấn điều hành đường dây bằng cách trực tiếp thành lập hệ thống chân rết gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn). Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân quen mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây.

Các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội, thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm... Phương thức thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi số tài khoản.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, riêng năm 2024, số lượng tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này khoảng trên 2.500 tỷ đồng.

Quá trình triệt phá, Ban chuyên án đã thu giữ nhiều tiền mặt, phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản trị giá trên 700 tỷ đồng.