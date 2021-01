77 xã miền núi Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới

Nghệ An nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 16.487 km2; trong đó, diện tích vùng dân tộc thiểu số và miền núi là 13.745 km2, chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Dân số Nghệ An hiện có 3.327.791 người, trong đó, dân số vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên 1,2 triệu người (chiếm 36% dân số toàn tỉnh). Đồng bào dân tộc thiểu số là 491.267 người, chiếm 14,76% dân số toàn tỉnh và chiếm 40,93% dân số trên địa bàn miền núi. Tỉnh có 47 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn là dân tộc Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An gồm 252 xã, 1.339 thôn, bản...