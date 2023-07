8 cầu thủ Sông Lam Nghệ An được gọi tập trung đội tuyển U23 Việt Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Nhằm chuẩn bị lực lượng để tham dự U23 Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam quyết định triệu tập 8 cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đợt tập trung này sẽ kéo dài từ ngày 28/7 đến hết ngày 27/8.

Lê Đình Long Vũ đã chinh chiến qua rất nhiều giải đấu quốc tế cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, mới nhất là Vòng chung kết U17 châu Á 2023. Ảnh: Như Đạt

Chiều 25/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi công văn yêu cầu câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đồng ý để 8 cầu thủ gồm Cao Văn Bình, Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Văn Việt, Đinh Xuân Tiến và Trần Nam Hải lên tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

Đây là đợt tập trung lần thứ 4 trong năm của U23 Việt Nam, với mục đích chuẩn bị lực lượng để tham dự giải U23 Đông Nam Á được tổ chức tại Thái Lan.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam. Ngoài việc sẽ tập luyện để chuẩn bị cho Giải U23 Đông Nam Á vào tháng 8 tới, thì U23 Việt Nam còn hướng tới ASIAD 19. Ở những mặt trận này, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ưu tiên sử dụng những gương mặt trẻ có độ tuổi dưới 21, nhằm giúp các cầu thủ có thêm cơ hội thi đấu để tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân hướng đến những giải đấu quan trọng sắp tới.

Trong 8 gương mặt của Sông Lam Nghệ An được triệu tập, thì Nguyễn Quang Vinh là cầu thủ khá lạ lẫm với khán giả. Lý do tiền vệ này được gọi vào U23 Việt Nam là bởi, anh đã có màn trình diễn đầy ấn tượng tại giải U19 Quốc gia 2023. Ở giải đấu đó Quang Vinh đóng vai trò nhạc trưởng của U19 Sông Lam Nghệ An. Màn thể hiện xuất sắc của cầu thủ này giúp đội bóng xứ Nghệ giành vị trí Á quân Giải U19 Quốc gia 2023.

Bên cạnh đó, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Bảo Ngọc của Sông Lam Nghệ An là 2 cầu thủ có độ tuổi trẻ nhất trong số 8 cầu thủ được tập trung đợt này. Cả 2 mới chỉ sinh năm 2006 và 2007. Đặc biệt Long Vũ mới chỉ tròn 17 tuổi, nhưng đã chinh chiến qua rất nhiều giải đấu quốc tế cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, mới nhất là Vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Cũng trong số 8 cầu thủ nói trên thì chỉ có thủ môn Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, tiền vệ Trần Nam Hải đang là cầu thủ thuộc biên chế đội 1 Sông Lam Nghệ An. Đáng tiếc trong đợt tập trung lần này hậu vệ Hồ Văn Cương, từng chơi rất hay ở Sea Games 32 đã không thể góp mặt. Hồ Văn Cương đang phải điều trị chấn thương dây chằng khớp gối, nhiều khả năng không kịp bình phục để tham dự các giải đấu quốc tế của U23 Việt Nam trong năm nay.

Giải U23 Đông Nam Á 2023 - sẽ diễn ra từ ngày 17/8 đến 26/8 tại Thái Lan, quy tụ 10 đội tuyển và được chia thành 3 bảng. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Philippines và Lào.