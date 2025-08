Chuyển đổi số 8 chiêu trò tiếp thị smartphone khiến nhiều người dùng hiểu lầm Trong thế giới smartphone, không phải mọi thông số kỹ thuật hay tính năng quảng cáo đều trung thực như bạn nghĩ. Các hãng điện thoại ngày càng tinh vi trong việc thuyết phục người dùng móc hầu bao, kể cả bằng những chiêu trò gây hiểu lầm.

Dù trên thị trường có không ít mẫu smartphone chất lượng, các nhà sản xuất vẫn thường không ngần ngại sử dụng những chiêu trò tinh vi - từ việc thổi phồng tính năng cho đến bóp méo sự thật để sản phẩm của họ trông nổi bật hơn đối thủ.

Ảnh minh họa.

Nghe có vẻ khó tin nhưng thực tế, những mánh khóe tiếp thị kiểu này đã tồn tại từ nhiều năm trước và ngày càng trở nên tinh vi hơn. Bài viết này sẽ điểm lại một số chiêu trò phổ biến mà các hãng thường dùng để dụ bạn móc ví và lý do vì sao bạn nên cảnh giác.

1. Chiêu trò đo độ mỏng và trọng lượng trên điện thoại gập

Một số hãng sản xuất điện thoại màn hình gập đang “lách luật” khi công bố độ mỏng và trọng lượng sản phẩm. Thay vì đo cả thiết bị, họ loại trừ các chi tiết như lớp phim bảo vệ bên trong, vốn không thể tháo rời. Điều này giúp con số trông ấn tượng hơn nhưng lại không phản ánh đúng thực tế.

Chiêu trò đo độ mỏng và trọng lượng của smartphone khiến nhiều người dùng hiểu lầm.

Ảnh: Internet

Các hãng sản xuất smartphone như HONOR, OPPO và Vivo bị phát hiện áp dụng cách đo này, trong khi Google và Samsung tuân thủ tiêu chuẩn phổ biến hơn. Vì thế, khi một hãng tuyên bố ra mắt “chiếc điện thoại mỏng nhất hay nhẹ nhất thế giới”, hãy tìm kiếm các bài đánh giá thực tế, với video từ các chuyên gia công nghệ uy tín.

2. Zoom quang học - sự thật không như bạn tưởng?

Nhiều hãng điện thoại đang khiến người dùng hiểu lầm khi nói về khả năng zoom camera. Điển hình là HUAWEI Pura 80 Ultra với camera 50MP được quảng cáo là hỗ trợ zoom quang học từ 3,7x đến 9,4x. Tuy nhiên, kiểm tra kỹ cho thấy mức 9,4x thực chất chỉ là ảnh bị cắt từ zoom 4,7x - không phải zoom quang học thực sự.

Google và Samsung cũng mập mờ không kém khi gọi ảnh được cắt và phóng to để tạo hiệu ứng giống zoom gấp đôi (crop 2x) từ camera chính là “zoom chất lượng quang học 2x”.

Nghe có vẻ cao cấp, nhưng thật ra ảnh này thiếu các lợi ích của zoom quang thật, như giảm nhiễu hay tăng độ sáng. Thuật ngữ “chất lượng quang học” chỉ là cách tiếp thị mơ hồ, không có định nghĩa cụ thể.

Thậm chí, Apple còn gọi ảnh crop 2x trên iPhone 16 là “ống kính tele 2x”, dù máy không có camera tele thật. Vì vậy, khi thấy quảng cáo về zoom, hãy tỉnh táo vì “chất lượng quang học” không đồng nghĩa với “zoom quang học thật”.

3. Các tính năng AI: Trình diễn mượt mà, trải nghiệm thực tế không như mong muốn

Ngày càng nhiều hãng điện thoại tung ra các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) hấp dẫn như tra cứu thông minh (Circle to Search), trò chuyện trực tiếp bằng giọng nói với trợ lý AI trong thời gian thực (Gemini Live) hay trợ lý viết tin nhắn bằng AI (Magic Compose), đi kèm những video demo mượt mà khiến người dùng ấn tượng với tốc độ và sự tiện lợi. Tuy nhiên, đừng vội kỳ vọng quá nhiều.

Nhiều clip trình diễn thực tế được các hãng như Samsung hay OnePlus đăng tải thực chất đã được rút gọn hoặc mô phỏng. Trong phần chú thích nhỏ, các hãng thường lưu ý rằng video chỉ mang tính minh họa, không phản ánh hiệu suất thật trên thiết bị. Nói cách khác, thao tác AI có thể chậm hơn, thiếu mượt mà, hoặc đôi khi không hoạt động như mong đợi trong đời thực.

Dù đây không phải là chiêu trò lừa dối, nhưng việc “tô hồng” quá mức hiệu năng AI có thể khiến người dùng kỳ vọng sai lệch. Đây cũng không phải lần đầu các bản demo AI, đặc biệt của Google bị chỉ trích vì không sát thực tế. Bài học ở đây là luôn đọc kỹ phần ghi chú và trải nghiệm thực tế trước khi đánh giá tính năng AI mới trên smartphone.

4. Kính bảo vệ điện thoại siêu bền

Ngày càng nhiều nhà sản xuất smartphone đang cố gắng tạo ra giải pháp kính bảo vệ riêng, nhằm thay thế Gorilla Glass - dòng kính cường lực nổi tiếng của Corning vốn được xem là tiêu chuẩn vàng trong ngành màn hình di động.

Tuy nhiên, thay vì so sánh trực tiếp với các phiên bản Gorilla Glass cao cấp như Victus hay Victus 2, một số thương hiệu lại chọn cách so sánh với kính cường lực thông thường, loại kính vốn đã lỗi thời và ít còn được sử dụng trên các thiết bị tầm trung trở lên.

Một số nhà sản xuất thậm chí còn tuyên bố kính của họ “bền hơn kính cường lực gấp 5 hay 10 lần”, nghe có vẻ ấn tượng nhưng thực tế lại không có nhiều ý nghĩa. Thay vì so sánh với loại kính yếu nhất trên thị trường, người tiêu dùng nên được cung cấp thông tin rõ ràng hơn như giải pháp đó có bền hơn Gorilla Glass mới nhất không?

HONOR là một trong số ít nhà sản xuất smartphone minh bạch khi công bố kính NanoCrystal Shield, một loại kính gốm do hãng phát triển, có độ bền vượt trội so với Gorilla Glass Victus.

Điều này giúp người dùng dễ hình dung và có cơ sở để so sánh. Dù nhiều hãng có thể e dè mối quan hệ với Corning, rõ ràng người dùng mới là đối tượng cần được đặt lên hàng đầu trong các tuyên bố về độ bền kính bảo vệ.

5. Độ sáng tối đa trên smartphone: Thực chất chỉ là chiêu quảng cáo?

Gần đây, nhiều hãng smartphone thi nhau khoe độ sáng màn hình “khủng” như một điểm nhấn tiếp thị. Chẳng hạn, Galaxy S25 Ultra có độ sáng tối đa 2.600 nits, còn OnePlus 13 lên tới 4.500 nits. Nghe thì ấn tượng, nhưng con số này thực tế không phản ánh đúng trải nghiệm người dùng.

Độ sáng tối đa thường chỉ áp dụng cho một vùng rất nhỏ trên màn hình khi hiển thị nội dung HDR, và chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Trong khi đó, thứ thực sự quan trọng là độ sáng toàn màn hình (thường gọi là HBM – High Brightness Mode). Đây mới là mức sáng bạn sẽ thấy khi sử dụng điện thoại ngoài trời nắng và cũng là thông số đáng quan tâm hơn nhiều.

Độ sáng tối đa trên smartphone chỉ là chiêu quảng cáo. Ảnh: Internet

Một số thương hiệu như Apple, Google, Motorola hay OnePlus minh bạch công bố độ sáng toàn màn hình. Ngược lại, Samsung thường chỉ đưa ra con số độ sáng tối đa, điều này dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Vì vậy, trước khi tin vào những con số “chói mắt” trong quảng cáo, bạn nên xem thêm các bài đánh giá uy tín hoặc trang thông số của bên thứ ba để biết rõ độ sáng thực tế của điện thoại trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

6. Những chiêu trò mập mờ trong quảng cáo thời gian sạc pin

Một số hãng smartphone đang sử dụng các “mẹo” tinh vi để khiến thời gian sạc pin trông ấn tượng hơn thực tế. Chẳng hạn, điện thoại có thể hiển thị đã sạc 100%, nhưng trên thực tế vẫn tiếp tục nạp điện thêm vài phút nữa để sạc đầy hoàn toàn. Điều này giúp bảo vệ pin tốt hơn, nhưng cũng bị lợi dụng để quảng cáo rằng máy chỉ mất chưa đến 30 phút để sạc đầy, trong khi thực tế cần thêm thời gian.

Ngoài ra, thay vì đo từ mức pin 0%, nhiều hãng lại bắt đầu tính thời gian sạc từ 1%. Nghe thì hợp lý vì người dùng thường không để máy cạn kiệt hoàn toàn, nhưng đây vẫn là cách “rút ngắn” thời gian sạc một cách khéo léo. Bởi lẽ, từ 0% lên 1% cũng có thể mất vài phút và nếu tính cả phần này, tổng thời gian sạc sẽ dài hơn công bố chính thức.

Vì vậy, đừng quá tin vào thông số quảng cáo. Nếu quan tâm đến tốc độ sạc thật sự, hãy xem các bài đánh giá độc lập để có cái nhìn chính xác hơn.

7. Khi các tính năng đột phá chỉ là lời hứa

Một chiêu trò tiếp thị ngày càng phổ biến là giới thiệu rầm rộ các tính năng mới, dù chúng chưa hề sẵn sàng để sử dụng. Điển hình là Apple với phiên bản Siri nâng cấp được công bố vào tháng 6/2024 nhưng thay vì ra mắt sớm, trợ lý ảo này bị trì hoãn đến tận năm 2026. Gần 2 năm chờ đợi cho một tính năng chưa hoàn thiện.

Google cũng không ngoại lệ. Trong sự kiện ra mắt Pixel 8 vào tháng 10/2023, hãng giới thiệu tính năng Zoom Enhance - một điểm nhấn về chỉnh sửa ảnh thông minh. Google hứa sẽ cập nhật tính năng này qua đợt Pixel Drop trong tương lai. Tuy nhiên, phải đến tháng 8/2024, tức là gần một năm sau người dùng Pixel 8 Pro mới được trải nghiệm Zoom Enhance, đúng thời điểm Pixel 9 chuẩn bị trình làng.

Dù việc giới thiệu trước là để tạo sức hút, nhưng khi tính năng bị trì hoãn quá lâu, người dùng hoàn toàn có quyền cảm thấy bị “lừa”. Vậy nên, trước khi mua vì một tính năng nào đó, hãy kiểm tra kỹ xem liệu nó đã thực sự sẵn sàng chưa?

8. Chống nước nhưng không được bảo hành

Nhiều hãng điện thoại quảng bá thiết bị của họ đạt chuẩn chống nước như IP67, IP68 hay thậm chí IP69. Nghe rất ấn tượng, nhưng nếu bạn đọc kỹ phần bảo hành, sẽ thấy một điều đáng chú ý là hư hỏng do nước thường không được bảo hành.

Điều này từng gây tranh cãi, đặc biệt là với Sony vào giữa những năm 2010, khi hãng mô tả điện thoại Xperia là “chống nước” nhưng lại từ chối bảo hành nếu máy hư do vào nước.

Chống nước nhưng không được bảo hành khi smartphone bị vô nước. Ảnh: Internet

Về lý thuyết, các hãng có lý do từ chối bảo hành vì khả năng chống nước giảm dần theo thời gian do gioăng cao su và lớp phủ bảo vệ bị mòn, hoặc do va đập làm rạn vỡ thiết bị. Nhưng việc quảng bá rầm rộ khả năng chống nước rồi âm thầm loại trừ trách nhiệm khi gặp sự cố vẫn là điều khiến người dùng cảm thấy bị đánh lừa.

Vì vậy, dù điện thoại có chống nước, hãy cẩn trọng, đừng quá tin vào quảng cáo nếu bạn không muốn mất tiền vì một tai nạn “không được bảo hành”.

Tóm lại, đằng sau những lời quảng cáo bóng bẩy, nhiều hãng smartphone đang khéo léo “lách luật” để thu hút người dùng, từ việc phóng đại độ sáng màn hình, thời gian sạc, đến hứa hẹn tính năng chưa hoàn thiện hay quảng bá khả năng chống nước nhưng lại từ chối bảo hành.

Những chiêu trò này tuy không mới, nhưng ngày càng tinh vi hơn. Người tiêu dùng vì thế cần tỉnh táo, không nên chỉ tin vào con số hay lời hứa từ nhà sản xuất. Thay vào đó, hãy tìm hiểu kỹ thông tin thực tế, đọc đánh giá độc lập và lựa chọn dựa trên nhu cầu thật sự của bản thân./.