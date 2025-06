Pháp luật 8 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2025 Trong tháng 6, hàng loạt chính sách mới như: quy định hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; sắp xếp bộ máy thanh tra; chế độ chính sách đối với chuyên gia cao cấp... sẽ có hiệu lực thi hành

1. Từ 01/6/2025, các điểm mới về hóa đơn chứng từ có hiệu lực

Theo đó, Nghị định 70/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 01/6/2025 để sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP có một số điểm nổi bật như:

- Được tích hợp biên lai thu thuế, phí vào hóa đơn điện tử cho người mua

- Cấm làm giả hóa đơn, không chuyển dữ liệu về cơ quan thuế theo quy định

- Bổ sung các quy định mới về sử dụng hóa đơn

2. Thay thế các mẫu hợp đồng liên quan đến chứng khoán phái sinh

Tại Điều 2 Thông tư 14/2025/TT-BTC đã thay thế Mẫu số 01 và Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 58/2021/TT-BTC bằng hai mẫu mới là:

Mẫu số 01: Hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán giữa thành viên không bù trừ và thành viên bù trừ chung.

Mẫu số 02: Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh giữa công ty chứng khoán và khách hàng.

Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều diễn đàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

3. Các trường hợp dừng thu phí công đoàn có hiệu lực

Theo Mục 1 Công văn 4133/TLĐ-ToC 2025 quy định sẽ tiến hành sắp xếp, giải thể, hạ cấp tổ chức, chấm dứt hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương ngân sách nhà nước, lực lượng vũ trang theo tinh thần Nghị quyết 60-NQ/TW năm 2025.

Thời gian hoàn thành công tác giải thể tổ chức công đoàn, kết thúc hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra công đoàn nêu trên trước ngày 15/6/2025.

Thời gian dừng thu đoàn phí, kinh phí công đoàn đối với đoàn viên công đoàn, công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương ngân sách nhà nước, lực lượng vũ trang (không thuộc đối tượng tập hợp của Công đoàn Việt Nam) từ ngày 01/6/2025.

4. Từ 15/6/2025, bổ sung hình thức kỷ luật bãi nhiệm đối với người thi hành xử lý vi phạm hành chính

Tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 93/2025/NĐ-CP đã bổ sung Điều 29a vào sau Điều 29 Nghị định 19/2020/NĐ-CP quy định thêm hình thức kỷ luật bãi nhiệm trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính áp dụng đối với cán bộ thuộc một trong các trường hợp:

- Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức và tái phạm;

- Vi phạm lần đầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thuộc các trường hợp: Không kịp thời sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành quyết định mới khi phát hiện có sai sót, vi phạm trong xử phạt VPHC; Thực hiện không đầy đủ, chính xác kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…

5. Từ 15/6/2025, chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp có hiệu lực

Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2025/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp, áp dụng cho các cơ quan của Đảng và Nhà nước ở Trung ương. Nghị định có hiệu lực thi hành ngày 15/6/2025.

Theo nghị định, đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức; người đã nghỉ hưu; người làm việc ngoài hệ thống chính trị (không thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị), bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Các chuyên gia cao cấp phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định số 180-QĐ/TW ngày 11/7/2024 của Ban Bí thư.Về chế độ, chính sách, chuyên gia cao cấp là cán bộ, công chức, viên chức khi được bổ nhiệm sẽ thôi đảm nhiệm vị trí việc làm cũ và được xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Cụ thể: Trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở xuống hoặc không giữ chức vụ, sẽ xếp lương bậc 1 (hệ số 8,80) và hưởng chế độ tương đương Trợ lý lãnh đạo cấp cao.

Trường hợp có hệ số phụ cấp từ 1,0 đến 1,25 sẽ xếp lương bậc 2 (hệ số 9,40) và hưởng chế độ tương đương chức danh Thứ trưởng.Trường hợp có hệ số phụ cấp từ 1,30 trở lên sẽ xếp lương bậc 3 (hệ số 10,0) và hưởng chế độ tương đương chức danh Bộ trưởng.

Nếu hệ số lương mới thấp hơn tổng hệ số lương cũ, chuyên gia cao cấp được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu.

Ngoài ra, căn cứ vào hiệu quả công tác và khả năng tài chính, cơ quan sử dụng chuyên gia cao cấp có thể áp dụng thêm chế độ, chính sách khác như thưởng, hỗ trợ điều kiện làm việc.

6. Từ 15/6/2025, Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực

Theo đó, Thông tư 003/2025/TT-BNV được Bộ Nội vụ đã ban hành để hướng dẫn chi tiết về quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 44/2025/NĐ-CP, có các điểm nổi bật sau:

- Nguyên tắc quản lý lao động và tiền lương

Theo Điều 3 Thông tư 003/2025/TT-BNV quy định nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng dựa trên chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất lao động và tỷ suất lợi nhuận. Đối với doanh nghiệp không vì mục tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí được sử dụng thay thế.

- Quản lý thang lương, bảng lương

Theo Điều 4 Thông tư 003/2025/TT-BNV quy định doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định. Hằng năm, doanh nghiệp cần rà soát và điều chỉnh các mức lương để đảm bảo tuân thủ quy định.

- Quy định về tiền thưởng và phúc lợi

Theo Điều 17, 18 Thông tư 003/2025/TT-BNV quy định tiền thưởng và phúc lợi cho người lao động, Ban điều hành, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định, dựa trên mức tiền lương từ quỹ tiền lương thực hiện.

Khu công nghiệp WHA Nghệ An 2 đang được đầu tư xây dựng tại xã Nghi Hưng và Nghi Đồng (Nghi Lộc). Ảnh: tư liệu Nguyễn Hải

7. Từ 16/6/2025, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mở một tài khoản đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng

Theo điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư 03/2025/TT-NHNN quy định nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đầu tư, tài chính thuộc tổ chức tài chính quốc tế mà Việt Nam là thành viên được mở thêm tài khoản đầu tư gián tiếp tương ứng với các mã số giao dịch chứng khoán được cấp, trong đó mỗi danh mục đầu tư lưu ký tại một ngân hàng lưu ký đã được cấp 01 (một) mã số giao dịch chứng khoán thì được mở 01 (một) tài khoản đầu tư gián tiếp tương ứng.

8. Từ 20/6/2025, điều chỉnh hình thức gửi báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 20/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại khoản 10 Điều 7 Thông tư 51/2021/TT-BTC như sau:

- Các báo cáo theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 7 Thông tư 51/2021/TT-BTC được thực hiện bằng phương thức điện tử trên hệ thống quản lý hoạt động nhà đầu tư nước ngoài của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phải được lưu trữ trong thời gian tối thiểu là 05 năm.

Trường hợp không thể gửi báo cáo qua hệ thống quản lý hoạt động nhà đầu tư nước ngoài của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì lý do bất khả kháng như hệ thống mạng, máy chủ gặp sự cố, không thể sử dụng chứng thư số và các lý do bất khả kháng khác, các đối tượng báo cáo có trách nhiệm gửi báo cáo dưới hình thức văn bản giấy kèm theo tệp dữ liệu điện tử và thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lý do không thể thực hiện gửi báo cáo qua hệ thống.

Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ trên hệ thống quản lý hoạt động nhà đầu tư nước ngoài của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.