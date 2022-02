8 con bạc bị bắt trên sới lắc bầu cua ngày Tết

Ngày 4/2, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 8 đối tượng gồm: Nguyễn Anh Dũng (SN 1969); Tăng Minh Thông (SN 1989); Lê Văn Phú (SN 1983); Lê Văn Tâm (SN 1975); Nguyễn Văn Lành (SN 1969); Trần Minh Hiệp (SN 1981); Trần Ngọc Sơn (SN 1974) và Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1985) cả 8 ngụ H. Nhơn Trạch (Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 2/2 (tức ngày mồng 2 Tết), lực lượng trinh sát hình sự Công an H. Nhơn Trạch, lực lượng CSCĐ E25 Bộ Công an và Công an xã Phú Hội bắt quả tang 8 đối tượng trên đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc bầu cua tại ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội, thu giữ tại hiện trường gần 47 triệu đồng tiền mặt.