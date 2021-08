8 mũi trinh sát bí mật vây tù nhân bị truy nã trốn trong rừng

Triệu Văn Tài (SN 1978, trú huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) bị Bộ Công an truy nã với tội danh trốn khỏi nơi giam giữ khi đang chấp hành án phạt hơn 12 năm tù về tội danh trộm cắp tài sản từ ngày 3/4/2021.

Tài được xác định là đối tượng liều lĩnh, manh động. Thời điểm trốn khỏi trại giam Hồng Ca, Bộ Công an (đặt tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), Tài mang theo hung khí với ý định nếu gặp lực lượng chức năng sẽ chống trả.

Sau hơn 4 tháng lẩn trốn, rạng sáng ngày 11/8, Tài bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an Trại giam Hồng Ca bắt giữ khi đang lẩn trốn trên nương thuộc thôn Thẩm Pha, xã Sơn Thủy.

Theo nguồn tin riêng cho biết, để bắt giữ được Triệu Văn Tài, lực lượng công an đã lần theo từng manh mối, dấu vết để truy bắt. Hành trình hơn 4 tháng, Tài liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn thuộc tỉnh Lào Cai khiến việc truy bắt của lực lượng công an thêm khó khăn.

Triệu Văn Tài thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Đến rạng sáng 11/8, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát xác định Triệu Văn Tài đang lẩn trốn tại lán của người dân trên nương ở khu vực thôn Thẩm Pha.

Ngay lập tức các lực lượng phối hợp gồm hơn 150 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Công an huyện Văn Bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Trại giam Hồng Ca, Công an xã Sơn Thủy chia làm 8 mũi bí mật vây ráp quanh khu vực lán ngay trong đêm.

Do bị tập kích bất ngờ, Triệu Văn Tài không kịp trở tay, nhanh chóng bị các lực lượng khống chế bắt giữ. Sau khi bị bắt giữ, Công an huyện Văn Bàn đã bàn giao cho Trại giam Hồng Ca để tiếp tục xử lý theo quy định.

Được biết, việc truy bắt tù nhân Triệu Văn Tài được Bộ Công an chỉ đạo trực tiếp và giao Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch bắt giữ đối tượng sau khi đã phát lệnh truy nã với người này.