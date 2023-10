8 tân binh trong danh sách đăng ký của Sông Lam Nghệ An tham dự mùa giải mới

Quang Vinh là 1 trong 7 gương mặt mới có tên trong danh sách của Sông Lam Nghệ An tham dự mùa giải 2023/2024. Ảnh: Đức Anh

Theo điều lệ V.League 2023/2024, mỗi câu lạc bộ sẽ được đăng ký 29 cầu thủ và 1 huấn luyện viên trưởng. Ngày 9/10 là hạn chót đăng ký nội binh. Trước ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng đấu thứ 3, mỗi câu lạc bộ được thay thế tối đa 3 cầu thủ nước ngoài và được bổ sung cầu thủ nước ngoài nếu trước đó chưa đăng ký đủ số lượng tối đa theo quy định.

Chính vì vậy, trưa 9/10, Sông Lam Nghệ An đã chính thức công bố danh sách 28 cầu thủ cho mùa giải mới. Trong số 28 cầu thủ này, có tới 8 gương mặt lần đầu tiên có mặt trong đội hình đội bóng xứ Nghệ.

Cụ thể, có 7 cầu thủ được đôn lên từ các đội trẻ thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, gồm: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Phan Bá Quyền, Lê Văn Quý, Ngô Văn Bắc, Đặng Quang Tú.

Trong số 7 cầu thủ nói trên, có tới 4 gương mặt mới chỉ bước sang tuổi 18, gồm: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Quý.

Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ là đội bóng có độ tuổi trung bình của cầu thủ trẻ nhất trong các đội tham dự V.League 2023/2024. Ảnh: Sỹ Hiếu

Trong đó, thủ môn Cao Văn Bình và trung vệ Lê Nguyên Hoàng không mấy lạ lẫm với khán giả thường xuyên quan tâm, theo dõi bóng đá Việt Nam. Bởi trong thời gian gần đây, 2 cầu thủ này gần như luôn có mặt tại các cấp độ đội tuyển trẻ Quốc gia. Cả hai đều ghi dấu ấn đậm nét tại Giải U20 châu Á 2023 và Giải U23 Đông Nam Á 2023.

Ngoài ra, Quang Vinh và Lê Văn Quý cũng đã khẳng định được năng lực khi tham gia Giải U21 Quốc gia 2023. Nguyễn Quang Vinh có vị trí sở trường là tiền vệ tấn công. Mùa bóng 2023, cầu thủ sinh năm 2005, được tham gia 2 đội U19 và U21 Sông Lam Nghệ An để thi đấu tại các giải U19, U21 Quốc gia. Tại các đội trẻ xứ Nghệ, Quang Vinh luôn là sự lựa chọn số 1 của các huấn luyện viên.

Trong khi đó, Lê Văn Quý có vị trí sở trường là tiền vệ cánh trái. Dù có thể hình không thật lý tưởng, nhưng cầu thủ này sở hữu kỹ thuật khá điêu luyện với lối đi bóng đầy lắt léo. Đây là lý do chính khiến Văn Quý được lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Cũng trong danh sách 28 cầu thủ được đăng ký cho mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An chỉ mới công bố tên của 2 ngoại binh gồm trung vệ Mario Zebic và tiền đạo Olaha. Nhiều khả năng trước vòng đấu thứ 3 của mùa giải mới, đội chủ sân Vinh sẽ tiếp tục có thêm 1 tiền đạo ngoại binh đến từ Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trước đó Sông Lam Nghệ An đã để Hồ Văn Cường đến với nhà đương kim vô địch V.League 2023, đổi lại Câu lạc bộ xứ Nghệ sẽ nhận về một ngoại binh chất lượng từ Công an Hà Nội.

Như vậy, tại mùa giải 2023/2024, Sông Lam Nghệ An sẽ có 3 thủ môn gồm: Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Tiến, Cao Văn Bình; 10 cầu thủ có thể chơi vị trí hậu vệ gồm: Vương Văn Huy, Lê Nguyên Hoàng, Lê Văn Thành, Trần Đình Hoàng, Hồ Khắc Lương, Trần Nam Hải, Phan Bá Quyền, Mai Sỹ Hoàng, Trọng Hoàng và Mario Zebic; 12 cầu thủ có thể chơi tiền vệ gồm: Đinh Xuân Tiến, Trần Mạnh Quỳnh, Văn Việt, Quang Vinh, Văn Lương, Xuân Bình, Văn Quý, Văn Bắc, Văn Bách, Quang Tú, Văn Lắm, Đình Châu; 3 tiền đạo gồm: Olaha, Hồ Phúc Tịnh, Xuân Đại.

Nhìn vào danh sách trên, có thể khẳng định Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ là đội bóng có độ tuổi trung bình của cầu thủ trẻ nhất trong các đội tham dự V.League 2023/2024.

Vòng 1 V.League 2023/2024 dự kiến khởi tranh vào ngày 20/10/2023 và kết thúc vào cuối tháng 6/2024 với thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt như truyền thống, lượt đi kết thúc ngày 9/3/2024, lượt về kết thúc ngày 30/6/2024.

Tại vòng đấu đầu tiên diễn ra ngày 22/10, Sông Lam Nghệ An sẽ được thi đấu trên sân Vinh để tiếp đón Viettel./.