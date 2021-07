8 thanh niên tụ tập, không đeo khẩu trang bị xử phạt

Thực hiện sự chỉ đạo của Trưởng Công an huyện, đêm 28/7, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã đi tuần tra, kiểm soát tại các xã: Quỳnh Mỹ, Ngọc Sơn, Quỳnh Châu, Quỳnh Tam, Tân Sơn. Ngoài các xã có ca mắc Covid-19 phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thì bắt đầu từ 19 giờ đêm 28/7, các xã còn lại trên địa bàn huyện đều thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ.

Phát hiện nhóm thanh niên tập trung đông người, không đeo khẩu trang tại xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu). Ảnh: Việt Hùng Trong đêm đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, đa số người dân trên địa bàn huyện đã tự giác chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh; các cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ không thiết yếu đã tự đóng cửa.



Tuy nhiên, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện một nhóm thanh niên gồm 8 người ngồi tập trung và tất cả đều không đeo khẩu trang tại địa bàn xóm 1, xã Ngọc Sơn. Ngay sau đó, Tổ công tác Công an huyện phối hợp với Ban công an xã Ngọc Sơn đưa các trường hợp này về trụ sở xã để xử phạt hành chính theo quy định.

Tổ công tác Công an huyện nhắc nhở người dân đi xe máy không đeo khẩu trang. Ảnh: Việt Hùng Ngoài ra, Tổ công tác cũng đã phát hiện và nhắc nhở cảnh cáo đối với 3 người dân đi xe máy và 4 phụ nữ đi bộ tập thể dục trên đường không đeo khẩu trang.



Trong thời gian tới, Công an huyện Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp công dân không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19.