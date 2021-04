8 thiếu nữ bị đánh đập, ép tiếp khách trong quán karaoke

Cơ sở karaoke Hoàng Gia, nơi Tiên và đồng bọn nhốt các thiếu nữ buộc phải phục vụ khách, đưa đi bán dâm.

Ngày 12/4, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu thành công 8 thiếu nữ bị nhốt trong “động quỷ” karaoke . Số nữ nhân viên này thường xuyên bị đánh đập, tra tấn ép phục vụ tiếp khách, bán dâm cho khách...Ông Hồ Văn Lâm (SN 1972, ở xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) có đơn kêu cứu gửi đến Công an tỉnh Quảng Ngãi, trình bày rằng, con gái của ông là Hồ Thị N. (SN 2005) cùng bạn là Hồ Thị B. (SN 2007, ở xã Trà Xinh, Trà Bồng) và Hồ Thị H. cùng rủ nhau đi làm, nhưng sau đó bị dụ dỗ đưa vào quán karaoke ở huyện Tư Nghĩa phục vụ khách. Mới đây em Hồ Thị B. thoát khỏi “động quỷ” quay về báo gia đình ông Lâm việc Hồ Thị N. vẫn còn đang bị nhốt.Cơ sở karaoke Hoàng Gia, nơi Tiên và đồng bọn nhốt các thiếu nữ buộc phải phục vụ khách, đưa đi bán dâm.Theo trình bày của em Hồ Thị B., vào khoảng đầu tháng 2/2021, một số người bạn rủ B., N. xuống TP. Quảng Ngãi phục vụ quán cà phê kiếm tiền. Tuy nhiên, sau đó B. được đưa đến quán karaoke Hoàng Gia ở huyện Tư Nghĩa. Tại đây, chủ quán karaoke thu giữ giấy tờ và điện thoại di động, ép B. cùng một số em gái khác vừa đưa đến ký hợp đồng làm việc phục vụ khách . Khi B. và một số người bạn không đồng ý ký hợp đồng thì bị người của quán karaoke đánh đập, khống chế bắt buộc phải ký.

Trong hợp đồng này có khoản ràng buộc phải phục vụ khách. Nếu hủy hợp đồng thì phải bồi thường gấp 3 lần (khoảng 15 triệu đồng) mới được trả về nhà và sẽ chặt tay, chặt chân nếu ai không nghe lời(!?). Nhiều nhân viên quán karaoke bị đánh đập, hành hạ nên không ai dám bỏ trốn. Riêng B. đã tìm cách trốn thoát…



Sau khi tiếp nhận đơn kêu cứu của ông Hồ Văn Lâm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Tư Nghĩa khẩn trương điều tra, xác minh. Qua kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, do đối tượng Phạm Ngọc Tiên (SN 1994, ở xã Nghĩa Thương) trực tiếp quản lý, điều hành.Ngoài ra, tại quán này còn có Phạm Công Đạt giúp việc cho Tiên quản lý các tiếp viên nữ. Tại cơ sở karaoke Hoàng Gia, cơ quan Công an phát hiện 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng. Khi thấy các cán bộ, chiến sĩ Công an đến, các nhân viên bị nhốt trong phòng đều vui mừng khi được giải thoát. Rất nhiều nhân viên nữ bị chủ quán đánh đập thương tích đầy mình. Có một số nữ nhân viên còn vết thương mới đánh vài ngày, trong đó có em Hồ Thị N. ở huyện Trà Bồng.“Khách boa tiền cho riêng tôi thì tôi lén cất giữ. Họ phát hiện đánh đập tôi gây thương tích trên người”, em Hồ Thị N. vừa khóc, vừa nói.Em Đinh Thị Q. (SN 2005, ở huyện Sơn Tây) cùng một số tiếp viên bị dụ dỗ, lừa vào quán phục vụ khách và thường xuyên bị đánh đập, hành hạ, kể lại: “Họ đưa em vào phòng riêng và một số nữ nhân viên khác rồi đánh đập không thương tiếc”. Trước đây đường dây hoạt động karaoke của Phạm Văn Tiên ở tỉnh Bình Dương…Tại cơ quan Công an, bước đầu Phạm Văn Tiên khai nhận, từ tháng 2/2021, Tiên đưa 6 nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Quảng Ngãi phục vụ cho quán. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Tiên cùng đồng bọn tăng cường liên kết dụ dỗ, lừa em gái khác ở vùng cao Quảng Ngãi về quán ép làm tiếp viên, bán dâm cho khách.Quá trình kinh doanh, Tiên giao cho Đạt trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi chở nhân viên đi bán dâm cho khách ở khách sạn. Tất cả tiền của khách trả phục vụ nhân viên đều bị Tiên tịch thu lại. Khi nhân viên không nghe lời bán dâm cho khách thì Tiên và Đạt đánh đập, đe dọa. Nữ nhân viên H. bức xúc cho biết: "Tụi em liên tục bị đánh đập”…Qua kiểm tra cơ sở karaoke Hoàng Gia, cơ quan Công an thu giữ nhiều phương tiện gây án. Công an huyện Tư Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Tiên; đồng thời đưa các nữ tiếp viên đi kiểm tra, giám định sức khỏe, thương tích để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.