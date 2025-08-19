Văn hóa 8 vị trí vàng cần đến sớm để xem diễu binh, diễu hành A80 Gợi ý 8 vị trí vàng ngắm trọn không khí diễu binh, diễu hành A80, từ Ba Đình, Cửa Nam đến Tràng Tiền, Liễu Giai - Văn Cao, thuận tiện quan sát và chụp ảnh.

Danh sách dưới đây tổng hợp những vị trí thuận lợi dọc lộ trình, giúp người dân dễ tiếp cận, quan sát cận cảnh đội hình xem diễu binh, diễu hành A80 và ghi lại khoảnh khắc ấn tượng.

Địa điểm 1: Ngã tư Hùng Vương - Hàng Cháo

Gần Quảng trường Ba Đình, khu vực xuất phát của đoàn. Từ đây có thể thấy các khối lực lượng tiến ra từ khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo khung hình giàu cảm xúc.

Địa điểm 2: Khu vực Cửa Nam - Tràng Thi

Nằm trên lộ trình qua trung tâm. Không gian rộng, nhiều điểm cao giúp lựa chọn góc nhìn bao quát toàn cảnh đoàn di chuyển.

Địa điểm 3: Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền

Tuyến phố rộng, thuận tiện di chuyển và tác nghiệp hình ảnh. Điểm đến cuối tuyến này là khu vực trước Nhà hát Lớn, thuận lợi tập trung người xem.

Địa điểm 4: Quảng trường Cách mạng tháng Tám - trước Nhà hát Lớn

Không gian mở, kiến trúc cổ kính tạo hậu cảnh ấn tượng. Nơi thường tổ chức sự kiện lớn, đáp ứng tốt nhu cầu theo dõi của người dân.

Địa điểm 5: Trước Sở Giao dịch Chứng khoán - nút Tràng Tiền - Phan Chu Trinh

Nút giao quan trọng, đoàn đi qua với tốc độ chậm, phù hợp quan sát kỹ đội hình và chi tiết các khối lực lượng.

Địa điểm 6: Ngã ba Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Sơn Tây

Nằm trên trục đường từ Ba Đình về trung tâm, địa điểm này thuận tiện cho người dân khu vực phía Tây thành phố tiếp cận và thưởng thức sự kiện.

Địa điểm 7: Nút giao Kim Mã - Liễu Giai

Là điểm kết nối giữa hai tuyến diễu hành, khu vực rộng rãi này tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo dõi đoàn diễu binh một cách thoải mái.

Địa điểm 8: Tuyến Liễu Giai - Văn Cao

Lộ trình cuối cùng của diễu binh, nơi các lực lượng hoàn thành hành trình. Người dân có thể cảm nhận trọn vẹn khí thế trước khi sự kiện khép lại.

Ngoài các điểm cụ thể, người dân và du khách có thể đứng dọc các con phố để theo dõi diễu binh một cách thoải mái và an toàn theo các hướng di chuyển của đoàn. Các tuyến đường dự kiến đông đúc gồm Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Lê Duẩn - Tràng Thi - Hàng Khay - Ngọc Hà.

Danh sách các tuyến đường diễu binh - diễu hành A80

Sự kiện năm nay được chia thành nhiều khối, di chuyển qua 7 tuyến cụ thể:

Tuyến 1 (khối nghi trượng): Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Nhà hát Lớn).

Tuyến 2 (khối quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an): Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Tuyến 3 (khối hồng kỳ): Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Cung thể thao Quần Ngựa.

Tuyến 4 (khối cảnh sát cơ động - kỵ binh): Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.

Tuyến 5 (khối quần chúng, văn hóa, thể thao): Hùng Vương - Sân vận động Hàng Đẫy.

Tuyến 6 (khối xe bánh lốp): Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Tri Phương - Trụ sở Bộ Quốc phòng (Nguyễn Tri Phương).

Tuyến 7 (khối xe bánh lốp): Hùng Vương - Trần Phú - Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Láng - Giảng Võ - Láng Hạ - Trần Duy Hưng - Mỹ Đình.

Lưu ý dành cho người dân và du khách

Sự kiện bắt đầu lúc 6h30 sáng 2/9/2025, người xem nên đến sớm vài tiếng để chọn chỗ. Ưu tiên phương tiện công cộng do các tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Kim Mã bị cấm từ chiều 1/9. Hàng quán dọc đường cũng đóng cửa.

Các nút giao như Tràng Tiền, Kim Mã dễ tắc nghẽn do đông người, lực lượng an ninh phân luồng chặt chẽ. Xe bánh lốp trên tuyến 6 và 7 di chuyển nhanh, cần chú ý thời gian.

Ngoài đường phố, người dân và du khách có thể xem qua hơn 200 màn hình LED tại các cửa ngõ Thủ đô, công cộng như hồ Gươm, hồ Tây, Mỹ Đình, cùng hàng trăm loa phát thanh.