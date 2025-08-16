Thời sự 80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), Đại tướng Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".

Tổng bí thư Tô Lâm thăm Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an.

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định bản chất cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của lực lượng Công an nhân dân - lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lịch sử của Công an nhân dân Việt Nam là lịch sử anh hùng, truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam là vẻ vang, thành tích của Công an nhân dân Việt Nam vô cùng to lớn, góp phần quan trọng làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam vượt mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngay khi mới ra đời, cũng như trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Công an nhân dân luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, các lực lượng, các ngành, các cấp, làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, lập nhiều chiến công, thành tích thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đơn vị Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ngày 14/2/1961. Ảnh: TTXVN

Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, Công an nhân dân đã gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, không ngừng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng công an nhân dân đều luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân. Đã xuất hiện hàng vạn tấm gương dũng cảm, hy sinh thân mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ngày đêm tận tụy để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mỗi chiến công, thành tích, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ công an đã góp phần làm cho hòa bình, ổn định của đất nước được giữ vững, kỷ cương, phép nước được tôn trọng; tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân được bảo vệ, tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân; xây đắp và củng cố niềm tin yêu, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân.

Lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý, sáng ngời bản hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng được kết tinh bởi sự tận trung với nước, tận hiếu với dân, bản chất cách mạng trong sáng và đức hy sinh quả cảm của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong cuộc chiến đấu đầy cam go, thử thách vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, mãi mãi là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân và dân tộc Việt Nam.

Đạt được những thành tựu to lớn trong suốt 80 năm qua là do Công an nhân dân Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình," luôn phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu, “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình” là cội nguồn sức mạnh để Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó.

Công an nhân dân Việt Nam luôn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cấp, các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ không ngại gian khổ, hy sinh, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, trở thành “lá chắn thép," “thanh bảo kiếm;" gương mẫu đi đầu trong việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện chức năng “đi trước mở đường” và là lực lượng được giao sứ mệnh trực tiếp bảo vệ Đảng, nên càng cần sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an. Đoàn kết, hợp tác quốc tế góp phần tạo nên sức mạnh vô địch của Công an nhân dân Việt Nam.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng với quyết tâm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, phồn vinh. Cuộc cách mạng “sắp xếp giang sơn," đồng loạt vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở 34 địa phương trên cả nước mở ra không gian phát triển mới, động lực phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân rất nặng nề nhưng vô cùng vinh quang. Hơn lúc nào hết, lực lượng Công an nhân dân phải luôn tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng, cùng với Quân đội nhân dân và ngành ngoại giao làm nòng cốt, cung cấp sự bảo đảm vững chắc, môi trường hòa bình, ổn định để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng; tập trung vào các công tác trọng tâm sau:

Thứ nhất, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân, không ngừng củng cố bản chất giai cấp công nhân, sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc bất biến, yêu cầu khách quan, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, của nhiệm vụ công tác công an; bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân.

Giữ vững bản chất cách mạng; kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công an; phát huy tính đảng, tính giai cấp, tính nhân dân của Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự là những yếu tố then chốt, quyết định để Công an nhân dân hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó.

Toàn lực lượng công an phải luôn thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc"; quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc," “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", thường xuyên duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng cam, cộng khổ với mọi khó khăn, gian khổ của nhân dân, sẵn sàng hy sinh để cứu dân; quan tâm chăm lo, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thật sự trở thành “điểm tựa bình yên của nhân dân". Đa dạng hóa các hình thức và tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” trong nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng “pháo đài’ vững chắc trong trận tuyến bảo vệ an ninh, trật tự.

Thứ hai, lực lượng công an nhân dân phải thực hiện ở tầm mức cao sứ mệnh bảo vệ Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng; an ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển. Bảo vệ Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay không chỉ là bảo vệ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, nền tảng tư tưởng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo, xử lý các tình huống khủng hoảng, tình huống khẩn cấp quốc gia, đẩy lùi các nguy cơ; mà còn phải bảo đảm thực hiện bằng được 2 mục tiêu 100 năm.

Trước mắt, bảo vệ Đảng đó là bảo đảm thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thực hiện vai trò chủ công chống các hoạt động “diễn biến hòa bình," chống 4 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra từ Đại hội lần thứ 7.

Thứ ba, giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là triển khai thực hiện có hiệu quả 04 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị mới ban hành, là Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68.

Lực lượng công an phải thấm nhuần, thực hiện bằng được căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an không thể đi sau công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải. Tốt nhất là công an đi bước trước", gương mẫu đi đầu và tích cực đồng hành, hỗ trợ cả hệ thống chính trị và toàn dân tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bộ Công an (2025). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Lực lượng công an phải chủ động nắm, kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót, tháo gỡ “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách; phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các biểu hiện chệch hướng, trục lợi, “lợi ích nhóm;" đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động móc nối, tác động, chống phá thể chế, chính sách, pháp luật. Tập trung phát triển công nghiệp an ninh, cùng với công nghiệp quốc phòng thật sự là mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, tham gia có hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển chất lượng cao của đất nước.

Triển khai mạnh mẽ các hoạt động tạo lập kinh tế dữ liệu; phát huy vai trò tham mưu, điều phối thực hiện hiệu quả Đề án số 06, hỗ trợ hệ thống chính trị thực hiện thủ tục hành chính, sớm hoàn thành mục tiêu mọi thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được tổ chức thực hiện theo hình thức trực tuyến, thông suốt, liền mạch, minh bạch, hiệu quả; 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Tích cực thực hiện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự, củng cố vững chắc vành đai an ninh, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự từ xa; đi trước, mở đường, tạo thuận lợi cho hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực khác, trọng tâm là lĩnh vực kinh tế với mục tiêu phát triển chất lượng cao, phát triển nhanh, bền vững.

Thứ tư, tăng cường các giải pháp giữ vững an ninh, trật tự. Thực hiện tốt phương châm “an ninh chủ động," phòng ngừa, kịp thời xử lý các nguy cơ, yếu tố có thể gây mất ổn định từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh số, an ninh dữ liệu, an ninh kết nối, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm bền vững tội phạm, xây dựng các xã không ma túy, không tội phạm, tiến tới tỉnh không ma túy, không tội phạm, làm nền tảng xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa, tỉnh xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ năm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong toàn lực lượng có sức chiến đấu cao; thường xuyên chăm lo công tác chính trị, tư tưởng; chống suy thoái về đạo đức, lối sống; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị” hóa lực lượng vũ trang, tách lực lượng Công an nhân dân khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thực hiện tốt phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo".

Đưa việc học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy thành nhu cầu văn hóa, việc làm thường xuyên, thiết thực, đi vào chiều sâu công tác, chiến đấu của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công và kỷ luật chặt chẽ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám hy sinh vì lợi ích chung; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết, luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy có năng lực nổi trội, có uy tín cao, ngang tầm nhiệm vụ.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 80 năm vinh quang, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và mong rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân sẽ phát huy phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp, tiếp tục gương mẫu đi đầu, là những hạt nhân nòng cốt trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược, Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”./.

