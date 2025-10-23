8,1 triệu phụ nữ Mỹ đang định hình Pickleball toàn cầu SFIA 2024: 8,1 triệu phụ nữ Mỹ chơi Pickleball; nữ chiếm 43% phong trào, 38% chơi thường xuyên, định hình cuộc chơi bằng chiến thuật tinh tế.

Không còn chỉ là những trận đấu vui sau giờ làm, Pickleball đang chứng kiến một làn sóng dẫn dắt mới: phụ nữ. Theo Hiệp hội Thể thao & Thể hình Hoa Kỳ (SFIA), năm 2024 có khoảng 8,1 triệu phụ nữ tại Mỹ tham gia chơi Pickleball. Ở nhóm người chơi phong trào, nữ giới chiếm 43%, và ngay cả ở nhóm chơi thường xuyên (trên 8 lần mỗi năm), tỷ lệ này vẫn đạt 38%. Những con số ấy phác họa một chuyển dịch rõ ràng: phụ nữ không chỉ nhập cuộc, họ đang định hình quỹ đạo phát triển của môn thể thao này.

Sức mạnh phái nữ đang định hình diện mạo Pickleball toàn cầu

Từ phong trào tới hệ sinh thái lãnh đạo

Pickleball được xem là bộ môn có tính gắn kết xã hội cao và dễ tiếp cận, đặc biệt với phụ nữ. Không đòi hỏi thể lực quá mạnh hay kỹ thuật phức tạp, nó khuyến khích mọi người tham gia, mở rộng kết nối và duy trì niềm vui vận động. Từ những sân chơi phong trào, phụ nữ ngày càng đảm nhiệm nhiều vai trò then chốt: huấn luyện, tổ chức giải đấu, sáng lập dự án cộng đồng, trong đó có sự trỗi dậy rõ rệt tại Đông Nam Á.

Các học viện Pickleball do phụ nữ sáng lập đã bắt đầu triển khai chương trình chuyên biệt cho nữ vận động viên, tập trung vào ba trụ cột:

Kỹ thuật nền tảng và tính ổn định trong xử lý

Phòng tránh chấn thương và duy trì thể trạng

Phát triển tư duy chiến thuật và khả năng đọc trận đấu

Pickleball trở thành cầu nối giúp phụ nữ gắn kết, chia sẻ và phát huy bản lĩnh

Phong cách thi đấu của nữ giới: kiểm soát bằng trí tuệ

Trong thi đấu, nữ giới đang thể hiện một định nghĩa khác về hiệu quả: thay vì dựa vào sức mạnh, họ dùng chiến thuật, nhịp độ và khả năng đọc trận đấu để kiểm soát thế trận. Sự kiên nhẫn trong từng pha bóng, bản lĩnh ở các thời điểm then chốt và khả năng thích ứng trước biến đổi chiến thuật của đối thủ đã trở thành dấu ấn. Đó là nền tảng tạo nên một thứ bóng bền, tinh tế và thực dụng – nơi sai số bị thu hẹp và quyết định được đưa ra ở đúng thời điểm.

Con số biết nói

Theo SFIA 2024, dữ liệu về sự hiện diện của phụ nữ trong Pickleball phản ánh một xu thế đang tăng tốc:

Chỉ số Giá trị Số phụ nữ chơi Pickleball tại Mỹ (2024) khoảng 8,1 triệu Tỷ lệ nữ trong nhóm người chơi phong trào 43% Tỷ lệ nữ trong nhóm chơi thường xuyên (≥ 8 lần/năm) 38%

Hơn 8,1 triệu phụ nữ Mỹ đang góp phần thay đổi diện mạo Pickleball toàn cầu

Hiệu ứng cộng đồng và thế hệ trẻ

Pickleball không chỉ là cuộc chơi của điểm số. Sau mỗi trận đấu, những nhóm phụ nữ ở nhiều lứa tuổi cùng chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau vượt qua giới hạn và duy trì tinh thần tích cực. Tại các trường học, câu lạc bộ, hình ảnh tay vợt nữ tự tin đang truyền cảm hứng để nữ sinh lựa chọn Pickleball như một con đường rèn luyện sức khỏe, phát triển tinh thần và trau dồi bản lĩnh lãnh đạo.

Tác động dài hạn và triển vọng

Động lực từ phái nữ không phải là một làn sóng ngắn hạn. Từ sân phong trào tới hệ sinh thái tổ chức và đào tạo, phụ nữ đang góp phần định hình chuẩn mực mới cho Pickleball: bình đẳng, trao quyền và bền vững. Đây là bước ngoặt giúp môn thể thao tiếp tục lan tỏa, củng cố cộng đồng và mở ra cơ hội cho những thế hệ tiếp nối.

Liên quan: đại diện Việt Nam tại giải thế giới 2025

Hai tay vợt Việt kiều Alix Truong và Jonathan Truong được chọn đại diện Việt Nam tham dự United Pickleball World Championship 2025.