Pháp luật 9 ô tô bị đập vỡ kính khi đỗ trong khu đô thị Công an quận Hà Đông đang phối hợp các đơn vị điều tra vụ 9 ô tô đỗ tại vỉa hè trong khu đô thị Văn Quán, Hà Đông bị đập vỡ kính.

Ngày 17/6, đại diện Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra vụ 9 ô tô bị đập vỡ kính.

9 ô tô bị kẻ gian đập kính.

Khoảng 7h cùng ngày, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của người dân về việc đêm 16/6 rạng sáng 17/6, nhiều ô tô đỗ tại vỉa hè trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán (phường Văn Quán) bị đập vỡ kính.

Qua xác minh ban đầu, cảnh sát ghi nhận 9 ô tô bị đập kính.

Sau đó, Công an quận Hà Đông có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc và làm việc với các chủ xe bị đập kính.

Một số chủ xe cho biết để xe muộn nhất vào bãi xe khoảng 23h. Khoảng 6h30 ngày 17/6, những người này được bảo vệ chung cư thông báo việc xe bị đập phá kính.

Bước đầu lực lượng chức năng đánh giá đây là vụ trộm cắp tài sản.

Toàn bộ các phương tiện trên đều để ở nơi không có người trông giữ.

"Bước đầu lực lượng chức năng đánh giá sơ bộ đây là vụ trộm cắp tài sản", đại diện Công an quận Hà Đông nói và cho biết hầu hết chủ xe không để nhiều tài sản bên trong.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.