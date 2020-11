990 năm danh xưng Nghệ An qua cuốn 'Năm xưa tỉnh Nghệ thành Vinh'

(Baonghean.vn) - "Năm xưa tỉnh Nghệ thành Vinh" là cuốn sách bao gồm những hình ảnh, nội dung của Nghệ An và TP Vinh từ cuối thế kỷ XIX, đến đầu thế kỷ XX do tác giả Phạm Xuân Cần sưu tầm, xác minh và giới thiệu, Nhà xuất bản Nghệ An ấn hành.