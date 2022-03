Á hậu Hoàng My trở thành giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Mới đây, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã công bố danh tính của vị giám khảo cuối cùng của cuộc thi năm đó chính là người đẹp Hoàng My - Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Đây là lần thứ 2 Á hậu My đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm nay, Hoàng My sẽ cùng với những vị giám khảo khác như siêu mẫu Hà Anh, Vũ Thu Phương, Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê và đặc biệt là Miss Universe 2005 - Natalie Glebova tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện.

Á hậu Hoàng My đảm nhận vai trò giám khảo tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Vũ Hoàng My giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, đại diện Việt Nam tham gia hai đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế Giới 2012.

Là một người đẹp năng động, cá tính của showbiz Việt, Vũ Hoàng My luôn để lại những ấn tượng riêng khi xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Vũ Hoàng My luôn chú trọng vào học vấn. Cô nhận được học bổng diễn xuất và Cử Nhân Nghệ Thuật Chuyên Ngành Làm Phim tại New York Film Academy và theo học tại Los Angeles trong gần 3 năm.

Yêu thích phiêu lưu, khám phá và trải nghiệm, trong 11 năm cô đã đi 22 nước trên thế giới và sinh sống tại 3 quốc gia: Mỹ, Israel và Việt Nam.

Đầu năm 2020, Hoàng My trở về Việt Nam và tham gia vào đội tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ các bệnh nhân và bệnh viện điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội tại TP.HCM.

Những năm gần đây, Hoàng My ít tham gia các hoạt động showbiz mà lui về hậu trường hỗ trợ đàn em. Cuối năm ngoái, Hoàng My cũng đã tháp tùng Á hậu Kim Duyên sang Israel để dự thi Miss Universe 2021.