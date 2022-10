Á hậu Mâu Thủy bất ngờ thông báo 'lên chức' mẹ bỉm

Mâu Thủy bất ngờ thông báo tin vui và nhận được nhiều lời chúc mừng.

Mâu Thủy: Từ người mẫu thi Hoa hậu, vụt mất cơ hội thi quốc tế

Mâu Thủy là khuôn mặt không quá xa lạ trong làng mỹ nhân Việt. Trước khi đạt danh hiệu Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Mâu Thủy từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2013. Việc dừng chân ở ngôi vị Á hậu 2 khiến Mâu Thủy mất cơ hội đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường danh giá Miss Universe. Thời điểm đó, Hoa hậu H'Hen Niê và Á hậu Hoàng Thùy là người được lựa chọn.

Chia sẻ về việc sau bao cố gắng vẫn không được đại diện Việt Nam chinh chiến, Mâu Thủy thổ lộ: "Nói thật thì tôi rất là tiếc nuối nhưng tôi cũng là người biết buông bỏ. Tôi không cố chấp trong những cái mong muốn mình chưa đạt được, tôi biết nắm bắt những cơ hội thứ 2, thứ 3, thứ 4 khác. Mọi người cũng thấy là từ khi đạt ngôi vị Á Hậu 2 đến nay thì tôi đã ghi dấu ấn được trong lòng khán giả rất nhiều và tôi cảm thấy rằng sự cố gắng của mình hoàn toàn xứng đáng chứ không phải là phải đi thi quốc tế mới được".

Sau cuộc thi này, Mâu Thủy phát triển công việc người mẫu và theo đuổi sự nghiệp đào tạo những người đẹp có ý định thi nhan sắc. Mâu Thủy xuất hiện trong nhiều chương trình thực tế trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu với vai trò ban giám khảo, huấn luyện viên.

Niềm vui lên chức mẹ bỉm và cuộc tình kín đáo

Là người có sự nghiệp thành công nhưng Mâu Thủy lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Vào năm 2020, công chúng bất ngờ khi nàng hậu sinh năm 1992 thông báo đã chia tay bạn trai gắn bó suốt 8 năm. Mâu Thủy cho biết nguyên nhân tan vỡ là vì bạn trai không biết size giày của cô, điều này chứng tỏ anh thiếu sự quan tâm và thấu hiểu.

Bẵng đi một thời gian dài, đến tháng 7/2022, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vỡ òa thông báo đã được bạn trai cầu hôn. Tuy nhiên, Mâu Thủy rất hạn chế chia sẻ về dung mạo và những thông tin liên quan đến vị hôn phu.

Thời gian gần đây, Mâu Thủy ít xuất hiện trong các sự kiện, thay vào đó cô thường xuyên chia sẻ ảnh về cuộc sống sinh hoạt thường nhật trên trang cá nhân. Vào sáng ngày 22/10, Mâu Thủy thông báo đã lên chức mẹ bỉm sữa.

Mâu Thủy xác nhận đang trong giai đoạn giữa thai kỳ và luôn được ông xã đồng hành, chăm sóc: "Đầu năm nay Thủy nghĩ mình vẫn chuẩn bị chưa đủ để sinh con do mải mê công việc, cuộc sống, gia đình hằng ngày. Nhưng chưa bao giờ Thủy quên đi mong muốn tuổi trẻ của mình bởi vì sẽ hạnh phúc biết bao khi biết mình sẽ trở thành mẹ. Và thế là "Mâu Con" gõ cửa bất ngờ trong sự ngỡ ngàng tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không, bao nhiêu sự lo lắng, bất an, run sợ về cái tính lo xa của mình. Mới có 2 tháng là tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao, rồi thế nào mốt nó lớn cũng xa mình thôi, đang là một người vui chơi bất ngờ làm mẹ. May sao có ba của "Mâu Con" luôn trấn an mình và luôn ở bên chăm sóc mình. Đến nay, "Mâu Con" đã được 6 tháng cứng cáp hơn rồi mới dám khoe".

Ngay lập tức, dàn sao Việt rần rần gửi những lời cầu may mắn, tốt đẹp cho gia đình nhỏ. Lan Khuê chia sẻ: "Chúc mừng 2 mẹ con, chúc mừng gia đình nhỏ", Nhã Phương: "Chào mừng em gia nhập hội bỉm sữa". Đồng thời, Tóc Tiên, Tiến Luật, Khánh Vân, Hương Ly, Minh Tú,... cũng thể hiện sự bất ngờ và vỡ òa trước niềm hạnh phúc của Mâu Thuỷ.