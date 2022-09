Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tung ảnh cưới ấn tượng

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của những đợt mưa lớn vừa qua, tính đến thời điểm này Nghệ An đã có 225 hồ chứa đầy nước. Các đơn vị thủy lợi, các địa phương đang tập trung vừa tích nước để phục vụ sản xuất, vừa vận hành, điều tiết các hồ chứa an toàn mùa mưa lũ.

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu lao động nghề biển tại một số địa phương trên địa bàn Nghệ An xảy ra từ nhiều tháng nay. Do thiếu hụt lao động nghề biển, nhiều chủ tàu ở Nghệ An phải giảm số lượng lao động trên tàu, dẫn đến tần suất khai thác hải sản giảm sau mỗi chuyến biển.

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham gia phát biểu; Bộ Tài chính dự thảo mức giá ô tô phục vụ công tác chung; Cục Hải quan Nghệ An tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp làm dịch vụ xuất, nhập khẩu; Bắt giữ nhóm đối tượng chém thuê người nước ngoài… Đây là những nội dung đáng chú ý có trên Baonghean.vn ngày 23/9.

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã tập trung huy động, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển khoa học công nghệ và đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, thị trường khoa học công nghệ tại Nghệ An đã được hình thành nhưng chưa sôi động.

(Baonghean.vn) - Cầu Hưng Đức là cây cầu đang được xây dựng thuộc tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, bắc qua sông Lam từ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) sang huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) là cây cầu dài nhất thuộc địa bàn hai tỉnh này, do Tổng công ty CIENCO4 thực hiện. Hiện nay cầu đang ở giai đoạn 1 của quá trình thi công.

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”.