Á khoa khối A toàn quốc 'không chủ quan' dù với bài tập dễ nhất

(Baonghean.vn) - Pháo sáng do cổ động viên Hải Phòng đốt trên sân Vinh đã bị lực lượng chức năng dập tắt ngay khi vừa xuất hiện. Phản ứng nhanh của đội ngũ an ninh mang lại ổn định trật tự và đưa trận đấu kết thúc thành công, an toàn.