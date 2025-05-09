Kinh tế ABIC Nghệ An - Lá chắn tài chính cho bà con nông dân Chi nhánh ABIC Nghệ An chính thức thành lập và đi vào hoạt động ngày 04/02/2008. Trải qua hơn 17 năm xây dựng và phát triển, chi nhánh đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của hệ thống ABIC trên toàn quốc, với tốc độ tăng trưởng ổn định qua từng năm.



Về ABIC

Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) chính thức đi vào hoạt động ngày 8/8/2007, là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với định hướng phát triển gắn liền khu vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn (Tam nông) thông qua sự hợp tác chặt chẽ với hệ thống Ngân hàng Agribank. Với sứ mệnh đồng hành cùng Agribank trong việc thực hiện chính sách phát triển Tam nông, ABIC không ngừng nỗ lực để trở thành “lá chắn tài chính” vững chắc, bảo vệ người dân trước những rủi ro trong cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Một trong những bước tiến quan trọng của ABIC là việc ứng dụng nền tảng quản trị doanh nghiệp. Ảnh: CSCC

Trong quá trình hoạt động, ABIC đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu: được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2007 – 2017; vinh danh trong Top 20 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu và Top 20 Sản phẩm chất lượng vì quyền lợi người tiêu dùng; nhiều năm liền nằm trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín; được xếp hạng Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN trong lĩnh vực bảo hiểm. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm Bảo An Tín Dụng của ABIC đã được công nhận là Thương hiệu Quốc gia.

Top doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2025, có Công ty ABIC Việt Nam. Ảnh: CSCC

Trách nhiệm - sẻ chia

Không chỉ chú trọng đến hoạt động kinh doanh, ABIC còn chú trọng trách nhiệm xã hội với sứ mệnh “Trách nhiệm – Sẻ chia”.

Thời gian qua, toàn hệ thống đã dành gần 100 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng như giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng, hỗ trợ nạn nhân thiên tai, dịch bệnh…

Tại Nghệ An, tổng chi cho công tác an sinh xã hội đã vượt 1 tỷ đồng, nổi bật với nhiều hoạt động thiết thực: hỗ trợ học sinh nghèo tại Nghệ An và Hà Tĩnh, xây dựng nhà tình nghĩa và cầu vượt lũ tại các xã thuộc huyện Kỳ Sơn (cũ), ủng hộ các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, bão số 3...

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc và ông Phạm Văn Tuyển - Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Agribank chi nhánh Nghệ An trao 50 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người dân xã Con Cuông. Ảnh: Hoài Thu

Trong thời gian tới, chi nhánh dự kiến tiếp tục trích 300 triệu đồng để đồng hành cùng Agribank trên địa bàn, triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, trong đó có việc xây dựng nhà ở cho người dân vùng cao Nghệ An bị ảnh hưởng bởi bão số 3, số 5...

Với chặng đường hơn 17 năm hình thành và phát triển, ABIC Nghệ An đã khẳng định vị thế là một chi nhánh năng động, hiệu quả, luôn tiên phong trong các hoạt động bảo hiểm gắn liền với sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn. Đồng thời, chi nhánh cũng không ngừng nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội, lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng, đúng với tôn chỉ hoạt động: “Trách nhiệm – Sẻ chia”.

Đại hội Chi bộ ABIC Nghệ An năm 2025. Ảnh: Hoàng Sáng

Với sứ mệnh đồng hành cùng nông dân, doanh nghiệp và cộng đồng, ABIC Nghệ An cùng với hệ thống đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu, đặc biệt tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp. Các sản phẩm của ABIC đa dạng, từ bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, tài sản, sức khỏe đến bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa…, vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực, vừa góp phần ổn định sản xuất và đời sống.

Trong những năm qua, ABIC và chi nhánh Nghệ An không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ số, mở rộng mạng lưới dịch vụ gắn với hệ thống Agribank trải khắp, giúp người dân tiếp cận bảo hiểm thuận lợi hơn.

Với phương châm “Bảo hiểm vì sự phát triển bền vững”, ABIC không chỉ là chỗ dựa tài chính khi rủi ro xảy ra mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu khách hàng. Sự tận tâm, minh bạch và trách nhiệm trong bồi thường đã tạo nên uy tín, đưa ABIC trở thành thương hiệu bảo hiểm gần gũi, gắn bó mật thiết với nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam nói chung, nông nghiệp nông thôn Nghệ An nói riêng.