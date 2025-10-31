AC Milan, Fulham, West Ham tranh giành Gabriel Jesus Football Italia cho biết AC Milan muốn tăng cường hàng công và nhắm Gabriel Jesus, trong khi Fulham và West Ham cũng vào cuộc. Arsenal sẵn sàng cho mượn kèm mua đứt dưới 30 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng mùa đông chuẩn bị mở cửa và một cái tên đang trở thành tâm điểm: Gabriel Jesus. Theo Football Italia, AC Milan xem tiền đạo thuộc biên chế Arsenal là mục tiêu hàng đầu, nhưng Fulham và West Ham đã nhập cuộc, biến đây thành cuộc đua ba ngả. Phía Arsenal được cho là sẵn sàng để Jesus ra đi theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt với mức phí dưới 30 triệu euro, tùy điều kiện.

Gabriel Jesus được nhiều đội bóng quan tâm.

Cuộc đua mùa đông cho Gabriel Jesus

AC Milan muốn nâng cấp tuyến đầu ngay trong tháng 1. Đại diện Serie A cần bổ sung hỏa lực và Jesus là phương án được ưu tiên. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ hai CLB Ngoại hạng Anh là Fulham và West Ham là rất rõ ràng khi cả hai đều tìm kiếm một mũi nhọn có kinh nghiệm.

Tương lai của tuyển thủ Brazil tại Emirates đang khép lại. Dù sắp trở lại sau chấn thương dây chằng, anh được cho là không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh cho vị trí trung phong được mô tả là đến từ Viktor Gyokeres hoặc Kai Havertz.

Lý do dịch chuyển: thời gian thi đấu và World Cup 2026

Hợp đồng của Jesus với Arsenal còn 18 tháng. Anh muốn được ra sân thường xuyên để nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil. Trong bối cảnh ấy, một bến đỗ sẵn sàng trao cơ hội đá chính là yếu tố then chốt định hình lựa chọn.

Nhu cầu của các bến đỗ tiềm năng

Theo nguồn tin nói trên, Fulham muốn bổ sung kinh nghiệm cho hàng công và huấn luyện viên Marco Silva tin rằng Jesus đáp ứng nhu cầu đó. Ở West Ham, tân thuyền trưởng Nuno Espirito Santo coi việc củng cố tuyến đầu là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt khi Niclas Fullkrug và Callum Wilson đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Cả hai đội bóng Anh đều hướng đến mẫu tiền đạo có thể nâng cấp chất lượng dứt điểm và tạo khác biệt trong các trận then chốt.

Arsenal mở cửa: mượn kèm mua đứt dưới 30 triệu euro

Arsenal được cho là sẵn sàng phương án cho mượn Jesus cùng điều khoản mua đứt trị giá dưới 30 triệu euro, tùy điều kiện. Với cấu trúc linh hoạt, đây là mức phí giúp nhiều đội bóng tính toán rủi ro tốt hơn trong bối cảnh thể trạng của cầu thủ người Brazil vừa hồi phục.

Hồ sơ Gabriel Jesus tại Anh và dấu hỏi hiệu suất

Trước khi gia nhập Arsenal vào năm 2022, Jesus từng có giai đoạn thi đấu ấn tượng tại Manchester City. Trong màu áo Arsenal, anh từng là một phần quan trọng của đội hình nhưng khả năng dứt điểm thường bị đặt dấu hỏi. Chính yếu tố này khiến các CLB quan tâm phải cân nhắc giải pháp sử dụng và kỳ vọng bàn thắng khi tiếp cận thương vụ.

Các mốc và con số đáng chú ý

Năm gia nhập Arsenal: 2022.

Thời hạn hợp đồng còn lại: 18 tháng.

Phương án chuyển nhượng: cho mượn kèm điều khoản mua đứt dưới 30 triệu euro (tùy điều kiện).

Tình trạng: sắp trở lại sau chấn thương dây chằng.

Cạnh tranh vị trí: Viktor Gyokeres hoặc Kai Havertz.

Tác động chuyên môn và thị trường

Nếu rời Emirates trong tháng 1, Jesus sẽ lập tức trở thành thương vụ định hình lại hàng công cho đội bóng chiêu mộ. Với AC Milan, đây là bước đi phù hợp với mục tiêu gia tăng hỏa lực. Với Fulham và West Ham, sự xuất hiện của một tiền đạo nhiều trải nghiệm Ngoại hạng Anh có thể giải quyết bài toán bàn thắng ngay tức thời. Ở chiều ngược lại, Arsenal có thêm sự linh hoạt trong quản trị nhân sự và tài chính khi mở cửa phương án cho mượn kèm mua đứt.

Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cam kết thời lượng thi đấu và cấu trúc điều khoản. Ba bên cùng có nhu cầu rõ ràng: Arsenal sẵn sàng đàm phán, các đội bóng cần tăng cường hỏa lực, và Gabriel Jesus muốn ra sân để hướng tới World Cup 2026.