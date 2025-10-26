AFC bác tin Indonesia rời châu Á, PSSI khẳng định gắn bó AFC đã nhắc nhở PSSI sau làn tin đồn từ một kênh truyền hình Iraq về khả năng Indonesia rời AFC để theo Liên đoàn Đông Á. PSSI bác bỏ, khẳng định tiếp tục hợp tác và kêu gọi người hâm mộ không lan truyền thông tin sai lệch.

AFC đã lên tiếng nhắc nhở Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sau khi xuất hiện tin đồn cho rằng Indonesia cân nhắc rời AFC để gia nhập Liên đoàn Đông Á (EAC). PSSI bác bỏ dứt khoát: “Đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt... PSSI chưa từng có ý định rời AFC,” Tổng thư ký Yunus Nusi khẳng định, đồng thời kêu gọi người hâm mộ không tiếp tay cho những điều không đúng sự thật.

Indonesia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với AFC.

Diễn biến: Từ tin đồn đến phản hồi chính thức

Nguồn cơn bắt đầu từ một kênh truyền hình tại Iraq, đưa tin Hàn Quốc và Nhật Bản không hài lòng với cách AFC tổ chức vòng loại World Cup 2026 và AFC Champions League, qua đó cân nhắc rút lui để lập liên đoàn riêng. Theo đó, một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Việt Nam và Thái Lan được cho là nằm trong nhóm được “mời tham gia”.

Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Indonesia, nhận sự hưởng ứng từ một bộ phận người hâm mộ đang thất vọng sau khi đội tuyển quốc gia bị loại sớm ở vòng loại World Cup. Một số kêu gọi PSSI tách khỏi AFC để làm lại từ đầu.

AFC lập tức phản ứng và nhắc nhở PSSI. Ông Yunus Nusi cho biết nhiều liên đoàn thành viên đã liên hệ để xác minh và AFC “theo dõi rất sát các hoạt động trên mạng xã hội”, không hài lòng khi tin đồn lan nhanh như vậy. PSSI đã phải giải trình và khẳng định không có kế hoạch rời AFC.

Phân tích: Vì sao tin đồn bùng lên

Bối cảnh khiến tin đồn dễ bùng phát xuất phát từ sự bất mãn của người hâm mộ sau khi AFC trao quyền đăng cai hai bảng đấu vòng loại World Cup cho Ả Rập Xê Út và Qatar. Quyết định này bị một bộ phận cổ động viên ở Iraq và Indonesia xem là “thiên vị khu vực Tây Á”, tạo môi trường để các giả thuyết về việc tách khỏi AFC được thổi bùng.

Ở chiều ngược lại, PSSI chọn chiến lược truyền thông “phủ nhận sớm, làm rõ nhanh”: phát đi thông điệp khẳng định gắn bó với AFC, đồng thời trấn an dư luận. AFC nhấn mạnh quyền lợi và hình ảnh của các liên đoàn thành viên bị ảnh hưởng tiêu cực khi tin đồn vô căn cứ lan rộng, qua đó gián tiếp thúc đẩy PSSI hành động nhanh để ổn định tình hình.

Dữ kiện then chốt

Mục Thông tin Nguồn tin khởi phát Một kênh truyền hình tại Iraq Quốc gia được nêu Hàn Quốc, Nhật Bản; ASEAN: Indonesia, Việt Nam, Thái Lan Lý do được đề cập Bất mãn với cách AFC tổ chức vòng loại World Cup 2026 và AFC Champions League Phản ứng AFC Nhắc nhở PSSI; theo dõi sát hoạt động mạng xã hội Hành động PSSI Bác tin đồn; khẳng định không có kế hoạch rời AFC Quyết định gây tranh cãi AFC trao quyền đăng cai hai bảng đấu vòng loại World Cup cho Ả Rập Xê Út và Qatar

Phản ứng: PSSI nói gì

Ông Yunus Nusi nhấn mạnh: “Đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt. PSSI chưa từng có ý định rời AFC, nhưng đáng tiếc là tin đồn này đã khiến chúng tôi bị nhắc nhở trong một sự kiện quốc tế. Hy vọng người hâm mộ sẽ không tiếp tay cho những điều không đúng sự thật.”

Ông nói thêm: “Nhiều liên đoàn thành viên đã liên hệ hỏi chúng tôi về chuyện này... Chúng tôi đã phải giải trình và khẳng định không có kế hoạch nào rời AFC.”

Tác động và triển vọng

Trước áp lực dư luận, PSSI ưu tiên ổn định truyền thông, kêu gọi người hâm mộ bình tĩnh và tin tưởng vào lộ trình phát triển trong khuôn khổ AFC. Thông điệp được chốt lại rõ ràng: “Indonesia vẫn là một phần của bóng đá châu Á và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với AFC... Hy vọng đó sẽ là bài học cho tất cả,” ông Yunus Nusi kết luận.

Với tuyên bố chính thức từ PSSI và thái độ giám sát của AFC, câu chuyện tin đồn tạm khép lại. Trọng tâm trước mắt của bóng đá Indonesia, theo PSSI, là củng cố niềm tin và tiếp tục hành động trong hệ sinh thái AFC.