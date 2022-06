AFC ca ngợi cú đánh đầu 'xé lưới' U23 Malaysia của Nhâm Mạnh Dũng; Vừa trở lại sau chấn thương, trò cưng thầy Park tiếp tục nhận tin dữ

Tin mới

Tổng thống Putin nói trừng phạt của phương Tây 'gậy ông đập lưng ông' Các nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập và trừng phạt Nga đã phản tác dụng và làm tổn hại tới chính những người tạo ra chúng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 9/6.

Chất vấn tại Kỳ họp thứ 3: Đáp ứng mong mỏi của cử tri, nhân dân Tại Kỳ họp thứ 3, nội dung chất vấn đều là những vấn đề khó, phức tạp, phù hợp với đời sống thực tế, được cử tri, dư luận cả nước quan tâm, mong muốn cần sớm giải quyết.



'Cần đưa ngay những cán bộ sợ sai không dám làm ra khỏi bộ máy' Nêu quan điểm về một bộ phận cán bộ sợ sai không dám làm khi thực thi công vụ, ông Nguyễn Mai Bộ - nguyên Ủy viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, cho rằng, nên đưa những cán bộ đó ra khỏi bộ máy Nhà nước.

Nhan sắc xinh đẹp 'gây sốt' của hai cô gái Tày thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hai cô gái dân tộc Tày còn gây ấn tượng bởi sự đa tài và nỗ lực chinh phục vương miện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022.

Nhóm bắt cóc, tống tiền 4,5 tỷ đồng lĩnh án Trần Anh Tuấn, 35 tuổi, bị đưa ra xét xử về hành vi thuê người bắt cóc chủ vườn đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc, vì không bán đất theo cam kết.

Những lưu ý khi lái xe trong mưa dông, sấm sét Vào mùa hè, các tỉnh thuộc khu vực phía bắc sẽ liên tục gặp mưa lớn kèm sấm sét gây nguy hiểm tới người tham gia giao thông. Khi gặp tình trạng này, người điều khiển xe máy tốt nhất không ra khỏi nhà vì có thể bị sét "đánh". Đối với tài xế ô tô, việc lái xe dưới tình hình mưa dông cũng sẽ bị gây cản trở và họ nên lưu ý những điều dưới đây để thực hiện chuyến đi an toàn.

Khánh Thi hồi hộp trước ngày lên xe hoa Chuyện tình lệch tuổi Phan Hiển - Khánh Thi thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Họ là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất trong làng thể thao và giải trí, không chỉ vì đời sống riêng hạnh phúc, mà còn vì họ là những vận động viên xuất sắc, đóng góp không nhỏ trong lĩnh vực khiêu vũ thể thao. Sắp tới, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới, ghi dấu mốc đặc biệt trên hành trình 12 năm bên nhau.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6 (Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông tiếp xúc cử tri xã Châu Bính; Khánh thành cầu Niềm Tin tại bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu); Trao đổi thúc đẩy hợp tác giữa Nghệ An và thành phố lớn thứ 6 của Hàn Quốc; Họp báo Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24; Mỏ quặng dừng hoạt động, toàn bộ giếng ở "thủ phủ khoáng sản" Nghệ An có nước trở lại... là những thông tin nổi bật ngày 9/6.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên ở huyện biên giới Quế Phong (Baonghean.vn) - Ngày 9/6, tại xã Mường Nọc (Quế Phong) , thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Nghệ An, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo huyện trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên trên địa bàn.

Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 (Baonghean.vn) - Ngày 9/6, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất chất vấn tại kỳ họp thứ 3.

Ngày mai, hơn 3.500 thí sinh Nghệ An sẽ tham dự kỳ thi vào các trường chuyên (Baonghean.vn) - Đây là kỳ thi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất toàn tỉnh. Kỳ thi này cũng là kỳ thi khó khăn do số lượng thí sinh đăng ký đông nhưng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường chỉ hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng ở Quỳnh Lưu (Baonghean.vn) - Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu sản phẩm hàng hoá Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 9/6, sau cuộc làm việc với tỉnh, đoàn tiền trạm thành phố Gwangju (Hàn Quốc) có cuộc làm việc với Sở Công Thương và các doanh nghiệp Nghệ An có hoạt động xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Vì cái tủ lạnh, đổi lấy 20 năm tù (Baonghean.vn) - Được Tuấn rủ đi bán ma túy sẽ trả công bằng cái tủ lạnh mới Hưng liền đồng ý. Khi cả hai đang đưa ma túy đến cho khách bằng ô tô thì bị công an bắt quả tang.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân (Baonghean.vn) - “Phần lớn những người cho thuê, cho mượn thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng không biết việc sử dụng thông tin, tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, có trường hợp dù biết rõ nhưng vì hám lợi vẫn tiếp tay, tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và đã bị xử lý với vai trò đồng phạm" - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết và tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác

Sản vật Hà Nội - Nghệ An sẽ có mặt trên phố đi bộ Thành Vinh (Baonghean.vn) - Tham gia "Tuần lễ sản phẩm Hà Nội tại Nghệ An năm 2022” khai mạc vào tối mai 10/6, Nghệ An sẽ có 7 gian hàng với các đặc sản, sản vật vùng miền, các sản phẩm OCOP và gian hàng ẩm thực. Với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư bài bản, dàn dựng công phu, sự kiện sẽ đem lại cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị.

Mỏ quặng dừng hoạt động, toàn bộ giếng ở 'thủ phủ khoáng sản' Nghệ An có nước trở lại (Baonghean.vn) - Kể từ khi Công ty CP Tân Hoàng Khang dừng bơm hút nước ngầm, toàn bộ giếng của người dân đã cạn trơ đáy từ lâu đã có nước trở lại. Trong khi, tại đây cũng không còn xuất hiện thêm nhà nào bị nứt nẻ, sụt lún.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông tiếp xúc cử tri xã Châu Bính (Quỳ Châu) (Baonghean.vn) - Sáng 9/6, tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn.

Hình ảnh các đội thiếu niên tham gia Cúp Báo Nghệ An (Baonghean.vn) - Hình ảnh của 8 đội bóng thiếu niên tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Phát hiện quả bom nặng gần 350kg còn nguyên kíp nổ trên sông Lam (Baonghean.vn) - Sáng 9/6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương đã phối hợp với Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trục vớt và tiêu hủy thành công quả bom nặng gần 350kg được phát hiện trên sông Lam.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: Nhiều cầu thủ thể chất nổi trội, đặc biệt là chiều cao (Baonghean.vn) - Sáng 9/6, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022 tiến hành công tác kiểm tra nhân sự đối với 27 đội bóng tham dự. Tham gia giải năm nay, ở lứa tuổi nhi đồng có 19 đội bóng, ở lứa tuổi thiếu niên có 8 đội bóng đến từ 20 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (huyện Con Cuông không tham dự giải).

Trò hề của những kẻ mang danh quốc tế, núp bóng ‘nhân quyền’ (Baonghean.vn) - Những kẻ tự khoác lên mình cái danh quốc tế, núp bóng “dân chủ, nhân quyền” lại trao “Giải thưởng nhân quyền Martin Ennals 2022” cho Phạm Thị Đoan Trang - đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam đang thụ án 9 năm tù.

Trao đổi thúc đẩy hợp tác giữa Nghệ An và thành phố lớn thứ 6 của Hàn Quốc (Baonghean.vn) - Sáng 9/6, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An làm việc với đoàn công tác thành phố Gwangju (Hàn Quốc) do ông Chang Kyoon Jeong - Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn để thảo luận các lĩnh vực hợp tác. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Sôi nổi phong trào 'Dân vũ thể thao trực tuyến' trong các cấp hội phụ nữ Nghệ An (Baonghean.vn) - Sau gần 3 tháng triển khai phong trào “Dân vũ thể thao trực tuyến” với sự hưởng ứng sôi nổi của 24/24 tổ chức hội trực thuộc, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An đã chọn 10 clip xuất sắc để trao giải.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An đưa vào hoạt động Trung tâm Tương tác - Phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật (Baonghean.vn) - Sáng 9/6, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Tương tác - Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật do Văn phòng Dự án Zhishan Foundation TaiWan tại Huế tài trợ.

TP. Vinh công bố xã Nghi Liên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Baonghean.vn) - Ngày 9/6, xã Nghi Liên (thành phố Vinh) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

U23 Việt Nam và 'công thức thành công' mới (Baonghean.vn) - Thật hiếm có ở một giải đấu chính thức cấp châu lục, hình ảnh thủ môn U23 Việt Nam Văn Chuẩn lên đến tận vòng tròn trung tâm để giữ và chuyền bóng cho đồng đội trong thế trận áp đảo, dẫn bàn, chơi hơn người và… thong dong chờ trọng tài nổi còi kết thúc trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia.

75 trẻ mồ côi ở huyện Thanh Chương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đỡ đầu (Baonghean.vn) - Sáng 9/6, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Chương tổ chức lễ phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” dành cho trẻ mồ côi trên địa bàn huyện.