AFF Cup 2020: tuyển Việt Nam không chủ quan trận gặp Campuchia

Sau 2 trận thắng dễ trước Lào (2-0) và Malaysia (3-0), ĐT Việt Nam phải chia điểm trước Indonesia trong trận đấu diễn ra vào tối ngày 15/12. Kết quả này khiến nhiều người cảm thấy thất vọng bởi rõ ràng thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều.



Về phần Indonesia, đội bóng từng thua Việt Nam ở cả lượt đi lẫn lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đã chứng minh cho cả Đông Nam Á biết rằng, họ có thể không hay – không mạnh như tuyển Việt Nam, nhưng biết cách không làm cho Việt Nam ghi được bàn thắng. Với họ đó là thành công lớn. Có thể thấy rõ niềm vui của các cầu thủ Indonesia sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ bị Indonesia cầm hòa 0-0. Ảnh VFF

Nhìn ở phương diện tích cực, trận hòa Indonesia là cần thiết cho tuyển Việt Nam. Bởi lẽ sau 2 trận thắng trước Lào và Malaysia, các học trò của thầy Park được đẩy lên tận mây xanh. Họ không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu ở giải đấu khu vực này. Nếu toàn thắng ở vòng bảng, có lẽ ĐT Việt Nam sẽ không nhìn ra điểm mình cần chỉnh sửa ở đâu. Một trận hòa vào thời điểm này là ngưỡng đẹp để đánh giá lại bản thân.



Từ vòng loại cuối World Cup 2022 đến AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận trận đấu. Từ đội chơi phòng ngự phản công, các học trò của thầy Park phải chuyển hẳn sang lối chơi kiểm soát và áp đặt đối thủ. Trận hòa Indonesia như một cú vấp, như một bài test quan trọng. Ông Park cùng cộng sự sẽ biết cần cải thiện ở điểm gì khi những phương án áp đặt dường như là chưa đủ.

Với tâm thế là đội cửa trên nên ĐT Việt Nam sẽ thường xuyên phải gặp những đội triển khai lối chơi tử thủ. Hòa ở vòng bảng là điều cần thiết, chứ vào bán kết, thầy trò ông Park còn chẳng có cơ hội mà chỉnh sửa.

Trước khi giành vé vào bán kết, ĐT Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách cuối cùng là Campuchia. Thật buồn cười khi đi so sánh đội duy nhất của Đông Nam Á có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup với đội chỉ được coi là hạt giống yếu của AFF Cup. Hay nói cách khác đây là sự so sánh giữa nhà vô địch AFF Cup với đội bóng được coi là vùng trũng của bóng đá khu vực. So sánh có vẻ khập khiễng nhưng là điều cần thiết.

Khán giả chờ ĐT Việt Nam với nhiều bàn thắng đẹp trong trận gặp Campuchia. Ảnh: VFF Campuchia trong những năm gần đây có những sự tiến bộ đáng khen. Đáng chú ý Keisuke Honda đã mang đến nhiều tiến bộ cho đội bóng này. Họ chơi tốc độ hơn, có mảng miếng hơn và cũng có một vài gương mặt chơi tốt.

Tuy nhiên tầm vóc của cầu thủ Campuchia khá bất lợi, khả năng phòng thủ yếu. Dù mạnh miệng tuyên bố sẽ tấn công khi gặp Việt Nam nhưng vấn đề là họ có nổi bóng không.

ĐT Việt Nam. Điều quan trọng là chúng ta không chủ quan, tâm lý cũng không nặng nề gì sau trận hòa Indonesia. Giành chiến thắng trước Campuchia là nhiệm vụ dễ dàng với.

Cục diện của trận đấu có thể thay đổi nhưng có một điều chắc chắn Campuchia sẽ chơi tử thủ trước Việt Nam. Họ chắc chắn sẽ nhìn cách Indonesia phòng ngự ở trận đấu vừa qua để học hỏi, đồng thời hạn chế tối đa những bàn thua. HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ rút kinh nghiệm thế nào sau trận hòa vừa qua để phá vỡ lối chơi phòng ngự số đông của đối thủ? Đó mới là điều quan trọng.

Giải quyết được bài toán này, ĐT Việt Nam sẽ tự tin bước vào bán kết. Khi đó dù gặp Thái Lan hay Singapore cũng chẳng phải là trở ngại lớn.