AGRIBANK Chi nhánh Nam Nghệ An: 5 năm một chặng đường phát triển

Thực hiện Đề án tái cơ cấu Agribank và tổ chức sắp xếp lại mạng lưới hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trong thời kỳ mới, ngày 18/6/2018, Hội đồng thành viên Agribank đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-HĐTV-TCTL và Quyết định số 622/QĐ-HĐTV-TCTL về việc đổi tên Chi nhánh và điều chỉnh phạm vi quản lý, hoạt động của Agribank trên địa bàn Nghệ An.

Kể từ ngày 01/7/2018, Agribank Chi nhánh thành phố Vinh - Nghệ An được nâng cấp từ Chi nhánh loại 2, hạng II thành Chi nhánh loại 1, hạng I và đổi tên thành Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An. Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An được giao quản lý, điều hành mọi hoạt động của các Chi nhánh huyện: Đô Lương, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn và 17 phòng giao dịch trực thuộc.

Những năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động kinh doanh của Agribank nói chung và Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An nói riêng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, bằng trí tuệ bản lĩnh, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo cùng sự đóng góp của các đoàn thể và tinh thần chung sức đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An cũng đang làm tốt các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương, khẳng định vị thế của ngân hàng vì cộng đồng. Hàng năm, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An luôn dành nguồn kinh phí đóng góp cho hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, vì người nghèo, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ các địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt…

5 năm liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 6 chỉ tiêu kinh doanh, hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh tăng cao, chất lượng tín dụng đảm bảo, tài chính khả quan, đảm bảo thu nhập cho cán bộ theo đúng quy chế phân phối thu nhập của Agribank, đảm bảo khả năng thanh khoản, chủ động cân đối được nguồn vốn và sử dụng vốn, tín dụng được mở rộng, ưu tiên cho nông nghiệp nông thôn.

Từ một đơn vị có quy mô tổng nguồn vốn gần 9,4 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ gần 6,5 nghìn tỷ đồng, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An đã tích cực mở rộng thị phần, phát triển khách hàng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để dần khẳng định được vị trí, thương hiệu của một ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tính đến ngày 31/5/2023, tổng nguồn vốn đạt hơn 16,3 nghìn tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay đạt hơn 11,7 nghìn tỷ đồng. Chi nhánh đã có hơn 31.600 khách hàng vay vốn và 32.100 khách hàng có nguồn tiền gửi.

Cùng với hoạt động tín dụng, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích và đa dạng kênh phân phối đáp ứng yêu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng, nền kinh tế. Triển khai hiệu quả phủ sóng thanh toán qua mã VietQR, Đề án Thẻ “Tam nông”, Chương trình tín dụng tiêu dùng…

Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng, hạn chế tín dụng đen và đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Với những nỗ lực, quyết tâm đó, trải qua gần 5 năm hoạt động, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An đã có những thành tích đáng ghi nhận: 4 năm liền là tập thể đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh xuất sắc”; năm 2019 được nhận Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank; Giấy khen “Đơn vị đạt giải Ba các chi nhánh hạng I năm 2019”.

Năm 2020, đơn vị được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc Agribank “Đơn vị đạt giải Nhất khối thi đua các chi nhánh khu vực Bắc Trung bộ năm 2020”; Cờ Thi đua của Ngân hàng Nhà nước “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2019-2020.

Năm 2021, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An được Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank tặng Giấy khen “Đơn vị đạt giải Ba chi nhánh loại I hạng I”. Năm 2022 được tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc Agribank “Đơn vị đạt giải nhất khu vực Bắc Trung Bộ năm 2022”.

Ông Trương Quốc Bảo - Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An chia sẻ: Chặng đường 5 năm chưa phải là dài, nhưng cũng được xem là quãng thời gian “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đủ để khẳng định bản lĩnh và ý chí của Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An. Tập thể cán bộ nhân viên Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An dù trong khó khăn, thử thách vẫn tiếp tục vững vàng, nỗ lực để đạt những thành quả đáng tự hào. Với những cố gắng không ngừng nghỉ ấy, chúng tôi sẽ tiếp tục lớn mạnh, khẳng định được thương hiệu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.