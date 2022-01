Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An nhận Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh, Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An chỉ đạo đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh. Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo đã bám sát các mục tiêu, định hướng Agribank, triển khai nhiệm vụ, giải pháp và giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho các đơn vị và chỉ đạo điều hành kiên quyết, kịp thời nên các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 cả 6/6 chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể: Nguồn vốn đạt 126,7% kế hoạch; Dư nợ đạt 154,8% kế hoạch; Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,33%/kế hoạch; Thu nợ sau xử lý đạt 389,6%KH; Thu dịch vụ đạt 99,1%KH; Chênh lệch thu chi chưa lương đạt 133,8%KH; Hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết. Ảnh: Thu Huyền Nguồn vốn huy động tiếp tục tăng trưởng tốt; cơ cấu vốn được điều chỉnh theo hướng bền vững, giảm chi phí đầu vào, đáp ứng đủ và vượt nhu cầu hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, cân đối vốn, an toàn thanh khoản và các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. Công tác điều hành tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng; hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; phát triển tín dụng địa bàn nông nghiệp, nông thôn.



Song song với hoạt động kinh doanh, công tác an sinh xã hội và từ thiện thường xuyên được quan tâm; Chi nhánh đã phối hợp UBND, UBMTTQ các huyện tổ chức được 12 chương trình an sinh - xã hội, với tổng chi là: 11,3 tỷ đồng, bằng nguồn hỗ trợ nguồn An sinh- xã hội của Agribank và nguồn tự lực tại đơn vị.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Giám đốc NHNN chi nhánh Nghệ An trao Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020” cho Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An. Ảnh Thu Huyền Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận những nỗ lực của Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An. Năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn ngân hàng tiếp tục theo dõi diễn biến dịch Covid - 19 đặt ra định hướng kinh doanh cho năm 2022 theo hướng tăng trưởng ổn định, đặt tiêu chí an toàn, chất lượng lên hàng đầu; Mở rộng quy mô ở mức vừa đủ để tập trung chọn lọc khách hàng chất lượng, an toàn, đảm bảo kinh doanh năm 2022 phát triển thực chất và bền vững ở tất cả các chỉ tiêu.



Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thu Huyền Để đưa hoạt động kinh doanh đi đúng với định hướng và mục tiêu trên cần triển khai tích cực các giải pháp nhằm tăng trưởng nguồn vốn huy động ngay từ đầu tháng, đầu quý, đầu năm; Huy động vốn phù hợp với tốc độ tăng trưởng dư nợ, đảm bảo an toàn thanh khoản và các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và Agribank. Giữ vững thị phần huy động vốn từ dân cư, điều chỉnh cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn phù hợp với kỳ hạn sử dụng vốn...



Dịp này, 2 tập thể và 11 cá nhân vì có thành tích trong công tác từ năm 2020-2021 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2021 cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thu Huyền

Ghi nhận những thành tích mà Agribank chi nhánh Nam Nghệ An đạt được, Thống đốc NHNN Việt Nam cũng đã trao tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020” và 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành.

Tổng Giám đốc trao tặng các danh hiệu: Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An là “Đơn vị đạt giải Ba Chi nhánh loại I, hạng 1 Agribank năm 2021 trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2021”; Giải Khuyến khích Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoạt động Agribank”; Agribank Chi nhánh Đô Lương đạt giải “Chi nhánh loại II đạt thành tích xuất sắc năm 2021”; Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2021 cho 34 cá nhân.