Agribank Chi nhánh Nghệ An, Tây Nghệ An, Nam Nghệ An tuyển dụng lao động đợt 1, năm 2022

TT CHI NHÁNH TUYỂN DỤNG ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG ( Nơi làm việc) VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG Tổng số chỉ tiêu đợt 1 năm 2022 Tín dụng Kế toán Thủ quỹ, kiểm ngân 1 Chi nhánh tỉnh Nghệ An Chi nhánh thị xã Cửa Lò 1 1 9 Chi nhánh huyện Quỳnh Lưu 2 1 Chi nhánh huyện Diễn Châu 1 1 Chi nhánh huyện Yên Thành 2 2 Chi nhánh Nam Nghệ An Chi nhánh huyện Đô Lương 1 2 6 Chi nhánh huyện Hưng Nguyên 1 Chi nhánh huyện Thanh Chương 1 1 3 Chi nhánh Tây Nghệ An Hội sở Chi nhánh Tây Nghệ An 1 4 Chi nhánh huyện Quỳ Hợp 1 Chi nhánh huyện Quỳ Châu 1 Chi nhánh huyện Tương Dương 1 TỔNG CỘNG 19

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN

- Về trình độ đào tạo:

+ Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ (tín dụng, kế toán): Yêu cầu tốt nghiệp từ Đại học trở lên, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Quản trị kinh doanh,...).

+ Đối với ứng viên dự tuyển vị trí thủ quỹ, kiểm ngân và ứng viên dự tuyển vào Chi nhánh tại các huyện 30a, miền núi, biên giới: Tối thiểu tốt nghiệp trung cấp, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp (tài chính ngân hàng, kế toán, kinh tế,...); có cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị ít nhất 5 năm nếu được tuyển dụng.

- Các yêu cầu bổ sung khác: thí sinh tham khảo tại đường link: https://www.agribank.com.vn

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh (download tại đây); Ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng:

+ Nguyện vọng 1: Ứng viên lựa chọn một địa điểm làm việc theo danh sách các đơn vị phụ thuộc Chi nhánh loại I (Hội sở/Chi nhánh huyện) có chỉ tiêu tuyển dụng nêu trên.

+ Nguyện vọng 2: Địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng Chi nhánh loại I phân công, trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 5 năm (nếu được tuyển dụng).

2. Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

4. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản sao).

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Giấy tờ khác (nếu có).

Lưúy :

- Các ứng viên đăng ký nguyện vọng chính xác vị trí tuyển dụng, địa điểm làm việc để nộp hồ sơ dự tuyển tại Chi nhánh theo đúng thông báo của Agribank.

- Mỗi ứng viên chỉ nộp 01 hồ sơ vào 01 vị trí tại một Chi nhánh trong đợt tuyển dụng tập trung (trường hợp ứng viên nộp đồng thời 02 Chi nhánh hoặc đăng ký nguyện vọng tại Chi nhánh này nhưng nộp hồ sơ tại Chi nhánh khác, Agribank được quyền loại hồ sơ thí sinh ra khỏi đợt tuyển dụng này).

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ Chi nhánh loại I có chỉ tiêu tuyển dụng theo danh sách trên, cụ thể như sau:

- Chi nhánh Nghệ An: Phòng 307, tầng 3, Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An,

số 364 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Chi nhánh Nam Nghệ An: Phòng 303, tầng 3, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An, Số 02 đường Dương Vân Nga, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Chi nhánh Tây Nghệ An: Phòng Tổng hợp, Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An, số 42 đường Chu Huy Mân, khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/4/2022 đến hết ngày 06/5/2022 (Sáng từ 8h - 11h30', chiều từ 13h30' - 17h, trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ).

IV. THI TUYỂN

- Thi tuyển được thực hiện qua các vòng: Sơ tuyển hồ sơ, thi viết, thi phỏng vấn.

- Thời gian, địa điểm thi tuyển: Agribank sẽ thông báo đến từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi.

- Nội quy thi tuyển lao động xem tại đây.