Xã hội Agribank Chi nhánh Nghệ An thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nghệ An tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025, tổng số: 6 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

TT

CHI NHÁNH TUYỂN DỤNG

CHI NHÁNH LOẠI II/ ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG

(Nơi làm việc)

VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG

TỔNG SỐ CHỈ TIÊU ĐỢT 1 NĂM 2025

Tín dụng

Kế toán

Xây dựng cơ bản

Lái xe

Chi nhánh Nghệ An

Hội sở

1 1 Chi nhánh Diễn Châu Nghệ An

1 1

2

Chi nhánh Yên Thành Nghệ An

2

1 3

TỔNG CỘNG

3

1

1

1

6



I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN

- Về trình độ đào tạo:

+ Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ (tín dụng, kế toán): Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Quản trị kinh doanh, Luật,...).

+ Đối với vị trí lao động đặc thù (xây dựng cơ bản): Tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

+ Đối với vị trí lao động đặc thù (lái xe): Đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo Quy chế hiện hành về quản lý lao động của Agribank.

- Các yêu cầu bổ sung khác xem t ạ i đ ây .

(Website: https://www.agriban k .com.vn/vn/tuyen-dung )

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Agribank có dán ảnh 3x4 (download t ạ i đ ây ). (Website: http://www.agribank.com.vn ); Ứng viên được đăng ký 2 nguyện vọng:

+ Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc theo danh sách các đơn vị phụ thuộc Chi nhánh loại I (Hội sở/Chi nhánh loại II) có chỉ tiêu tuyển dụng nêu trên.

+ Nguyện vọng 2: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng phân công, trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 5 năm (nếu được tuyển dụng).

2. Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao công chứng văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Bản sao công chứng Căn cước/Căn cước công dân.

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Giấy tờ khác (nếu có).

L ư u ý :

- Các ứng viên đăng ký nguyện vọng chính xác vị trí tuyển dụng, địa điểm làm việc để nộp hồ sơ dự tuyển tại Chi nhánh theo đúng thông báo của Agribank.

- Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 1 vị trí tại 1 Chi nhánh loại I trong đợt tuyển dụng này (trường hợp ứng viên nộp đồng thời 2 Chi nhánh loại I hoặc đăng ký nguyện vọng tại Chi nhánh loại I này nhưng nộp hồ sơ tại Chi nhánh loại I khác, Agribank được quyền loại hồ sơ thí sinh ra khỏi đợt tuyển dụng này).

- Agribank không nhận: hồ sơ nộp hộ, hồ sơ nộp quá hạn, hồ sơ của ứng viên đã vi phạm Nội quy thi tuyển những năm trước đây.

- Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp Agribank phát hiện hồ sơ đăng ký dự thi không chính xác, không trung thực, kết quả thi tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

Địa điểm nhận hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 308, Tầng 3, Agribank Chi nhánh Nghệ An, Số 364, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 02383.563037 Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/7/2025 đến ngày 04/08/2025 (Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, trừ ngày nghỉ).

IV. THI TUYỂN

- Thi tuyển được thực hiện qua các vòng: Sơ tuyển hồ sơ, thi chuyên môn nghiệp vụ trên máy tính, thi phỏng vấn.

- Thời gian, địa điểm thi tuyển: Agribank sẽ thông báo đến từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi.

- Nội quy thi tuyển lao động xem t ạ i đ ây . (Website: http://www.agribank.com.vn )

Agribank không tổ chức ôn thi và không ủy quyền cho các đơn vị khác tổ chức ôn thi dưới mọi hình thức.