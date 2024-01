Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An đoạt giải Nhì thi đua toàn hệ thống năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 9/1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2024.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh An – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Hoan – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Thị Thu Thu – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, cùng đại diện các sở, ngành.

Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An đứng trước những khó khăn nằm ngoài dự báo. Tác động xấu của kinh tế thế giới và kinh tế trong nước dẫn đến cầu tín dụng giảm mạnh, tăng trưởng tín dụng gặp rất nhiều khó khăn; cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng ngày càng gay gắt…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Vượt qua khó khăn, bám sát định hướng chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, năm 2023, Chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lần đầu tiên được Agribank xếp loại thi đua đoạt giải Nhì toàn hệ thống, sau 3 lần được xếp thứ 3. Toàn bộ 6/6 chi nhánh ngân hàng huyện, thị xã đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong đó Chi nhánh thị xã Cửa Lò tiếp tục là đơn vị lá cờ đầu.

Tổng nguồn vốn quản lý và huy động (cả nội ngoại tệ quy đổi) đạt 22.451 tỷ đồng, tăng 16,8% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 20.876 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm.

Thị phần tín dụng của Agribank chi nhánh Nghệ An (theo tổng dư nợ) trên địa bàn chiếm 7%, hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả. Nhiều đơn vị đạt kết quả rất tốt như: Yên Thành đạt 291,5%, Quỳnh Lưu đạt 223,7%, TX Cửa Lò đạt 185%, Diễn Châu đạt 178,8%...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Chi nhánh luôn bám sát và đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn, cải thiện năng lực tài chính, triển khai đầy đủ các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Trong năm, Chi nhánh đã giảm lãi suất cho hơn 20.000 khách hàng, dư nợ được giảm lãi hơn 5.000 tỷ đồng, số tiền lãi đã giảm cho khách hàng gần 10 tỷ đồng. Chi nhánh nhiều lần giảm lãi suất cho vay với tổng mức giảm từ 3 - 4% so với đầu năm.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Thu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Cùng với đó, công tác từ thiện và an sinh xã hội thường xuyên được Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An quan tâm. Trong năm 2023, cùng với sự hỗ trợ của hội sở chính, Chi nhánh đã tài trợ số tiền hơn 22,5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024: Đối với chỉ tiêu nguồn vốn: Đơn vị có quy mô nguồn vốn đến 31/12/2023 trên 3.000 tỷ đồng: tăng từ 7% - 10%; Đơn vị có quy mô nguồn vốn đến 31/12/2023 dưới 3.000 tỷ đồng: tăng từ 10% - 13%. Đối với chỉ tiêu dư nợ: Đơn vị có quy mô dư nợ đến 31/12/2023 trên 3.000 tỷ đồng: tăng từ 7% -10%; Đơn vị có quy mô dư nợ đến 31/12/2023 dưới 3.000 tỷ đồng: tăng từ 9% -11%; Tỷ lệ dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 41% trên tổng dư nợ; Tỷ lệ dư nợ nông nghiệp nông thôn trên 65%/tổng dư nợ. Thu dịch tăng 10%; Phấn đấu đạt kế hoạch về lợi nhuận khoán tài chính, hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định hiện hành, không thấp hơn năm 2023.

Đồng chí Bùi Thanh An trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An đạt được trong năm qua. 2023 là năm gặp nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị đều tăng trưởng tốt và hoàn thành vượt mức kế hoạch, chất lượng tín dụng đảm bảo, ưu tiên vốn cho nông nghiệp nông thôn. Đồng chí cũng biểu dương Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An đã xuất sắc đoạt giải Nhì thi đua toàn hệ thống năm 2023.

Để phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An tiếp tục chủ động khai thác khách hàng và đồng hành cùng “tam nông”: nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đẩy mạnh phát triển toàn diện các sản phẩm dịch vụ hiện có, áp dụng công nghệ hiện đại để hỗ trợ phát triển sản phẩm dịch vụ mới; qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu của người dân...

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tham gia nhiệt tình các phong trào tại địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện. Tiên phong triển khai hiệu quả chương trình tín dụng chính sách, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững để đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Dịp này, đồng chí Bùi Thanh An đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022.