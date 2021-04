Agribank Nghệ An cấp tài khoản thanh toán số đẹp cho khách hàng

(Baonghean.vn)- Đến cuối năm 2017, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank Nghệ An đạt 21.552 tỷ đồng, tăng gấp 602 lần so với năm 1988.

(Baonghean) - Hoạt động tại địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, với dân số trên 3,5 triệu người, Agribank Nghệ An luôn khẳng định vai trò chủ lực của NHTM Nhà nước trong việc vừa đảm trách nhiệm vụ chính trị, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, vừa kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Agribank Nghệ An tự hào là đơn vị giữ vị thế chủ đạo trên thị trường tài chính nông thôn, bạn đồng hành chung thủy với nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn.