Thể thao Ai giúp ông Kim Sang Sik quẳng gánh lo âu; Antony lập cú đúp siêu phẩm Ai giúp ông Kim Sang Sik quẳng gánh lo âu?; Yamal tỏa sáng sau khi chia tay bạn gái; Antony lập cú đúp siêu phẩm; Haaland thăng hoa... Là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Ai giúp ông Kim Sang Sik quẳng gánh lo âu

Dù tuyển Việt Nam vẫn giành được những kết quả tích cực, đặc biệt là tại ASEAN Cup gần nhất, nhưng không thể phủ nhận một thực tế: Lối chơi của đội chưa thật sự bắt mắt và thuyết phục.

Điều đó đến từ nhiều khía cạnh, thứ nhất là vấn đề tinh thần và khát vọng của một số cầu thủ trụ cột sau một thời gian dài ở đỉnh cao không còn nhiều động lực như trước.

HLV Kim Sang Sik đối mặt với nhiều thách thức, áp lực cùng tuyển Việt Nam thời hậu ASEAN Cup.

Thứ hai, sự vắng mặt của chân sút chủ lực Xuân Son do chấn thương đã tạo ra một lỗ hổng không thể lấp đầy trên hàng công. Thiếu đi một tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến và chuyển hóa cơ hội, tuyển Việt Nam thường xuyên rơi vào tình trạng bế tắc, kể cả trong những chiến thắng đậm trước Lào.

Cuối cùng, lối chơi chung mà HLV Kim Sang Sik đang xây dựng vẫn chưa định hình rõ nét, thiếu sự đột phá và biến hóa, khiến người hâm mộ chưa thật sự hài lòng

May mắn thay, những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Người đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giải quyết cho gánh lo âu của ông Kim Sang Sik không ai khác là Xuân Son.

Nhưng, sự góp mặt của Xuân Son và đặc biệt là Hoàng Hên (Hendrio) sẽ giúp HLV Kim Sang Sik cởi bỏ những âu lo

Tuy nhiên, người được kỳ vọng sẽ giúp ông Kim "quẳng gánh lo âu" một cách toàn diện hơn không ai khác chính là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Tiền vệ nhập tịch đang khoác áo Hà Nội FC, mới là chìa khóa để khơi dậy sức sống cho tuyến giữa cũng như mang đến hy vọng đối với HLV Kim Sang Sik.

Trong bối cảnh hàng tiền vệ Việt Nam đang thiếu đi một "nhạc trưởng" thực thụ, một cầu thủ có khả năng cầm trịch, kiến thiết và tạo ra sự đột biến từ khu vực trung tuyến, Hendrio nổi lên như một sự lựa chọn hoàn hảo.

Với một hàng công giải quyết được vấn đề ghi bàn và một hàng tiền vệ có người điều phối hiệu quả, gánh nặng trên vai HLV Kim Sang Sik sẽ được san sẻ đáng kể. Đây chính là cặp đôi có thể mang lại niềm hy vọng mới, giúp tuyển Việt Nam lấy lại sự hấp dẫn và hiệu quả trong lối chơi thời gian tới.

Yamal tỏa sáng sau khi chia tay bạn gái

Rạng sáng 3/11, Yamal ghi bàn giúp Barcelona đánh bại Elche 3-1 ở vòng 11 La Liga.

Barcelona tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng dễ trên sân nhà, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 5 điểm. CLB xứ Catalonia cũng đánh dấu trận thắng thứ 9 liên tiếp trước Elche, đồng thời kéo dài chuỗi trận ghi bàn thắng trước đối thủ này lên con số 11.

Yamal ghi bàn tại La Liga sau gần 3 tháng.

Với lợi thế sân nhà, Barcelona khởi đầu đầy tốc độ. "Blaugrana" pressing tầm cao và sớm thu về bàn thắng ngay phút thứ 9. Xuất phát từ pha chuyền hỏng của David Affengruber, Alejandro Balde băng lên, chọc khe để Lamine Yamal tung cú sút "cháy lưới" bằng chân thuận. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của sao trẻ người Tây Ban Nha tại La Liga từ tháng 8.

Chỉ 2 phút sau, đến lượt Adria Pedrosa mắc lỗi, tạo điều kiện để Fermín Lopez thoát xuống đáy biên, trước khi căng ngang cho Ferran Torres ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Elche không chấp nhận buông xuôi và nỗ lực phản kháng. Phút 42, Rafa Mir tận dụng bẫy việt vị lỏng lẻo của hàng thủ Barcelona để tung cú sút xoáy tuyệt đẹp hạ gục Wojciech Szczesny, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước giờ nghỉ.

Dù vậy, sau giờ giải lao, Barcelona nhanh chóng lấy lại thế trận. Marcus Rashford bỏ lỡ cơ hội ngon ăn và có một bàn thắng bị từ chối vì việt vị, nhưng cuối cùng anh vẫn ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú sút không thể cản phá ở phút 68, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Dù Rafa Mir tiếp tục đe dọa khung thành Barcelona trong hiệp hai, Elche không thể tạo nên bất ngờ. Thất bại này khiến họ nối dài chuỗi 4 trận không thắng, trong khi Barcelona tiếp tục bám đuổi Real Madrid trong cuộc đua vô địch LaLiga mùa giải 2025/26.

Antony lập cú đúp siêu phẩm

Antony làm người hâm mộ ngất ngây khi ghi 2 bàn thắng đẹp giúp Betis đánh bại Mallorca 3-0 ở vòng 11 La Liga.

Sau 2 tuần tịt ngòi, Antony đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng bằng việc ghi 2 bàn chỉ trong hiệp một cuộc tiếp đón Mallorca. Phút thứ 10, cầu thủ người Brazil ban bật ăn ý với Cucho Hernandez ở trung lộ, trước khi tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, khiến thủ môn Lucas Bergstrom đứng nhìn bóng găm vào lưới.

Antony rực sáng.

Bergstrom có ngày thi đấu khốn khổ, khi một lần nữa làm nền cho siêu phẩm của Antony ở phút 34. Lần này, thủ thành 23 tuổi bay người trong vô vọng trước pha cứa lòng chân trái kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m của ngôi sao bên phía chủ nhà.

Chưa dừng ở đó, cựu cầu thủ MU còn kiến tạo cho Abde Ezzalzouli đệm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Betis ở phút 37.

Antony chứng tỏ bản thân phù hợp với môi trường bóng đá thiên về kỹ thuật như La Liga. Ngôi sao sinh năm 2000 đã góp công vào 7 bàn thắng kể từ khi trở lại khoác áo Betis, bao gồm 5 pha lập công và 2 đường kiến tạo.

Màn trình diễn thăng hoa của Antony giúp Betis tìm lại niềm vui chiến thắng sau 2 trận hòa và thua, đồng thời vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga với 19 điểm, chỉ kém vị trí có vé dự Champions League 3 điểm. Ở vòng tiếp theo, Betis sẽ đối đầu Valencia, đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng.

Haaland thăng hoa

Rạng sáng 3/11, Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp giúp Man City đánh bại Bournemouth 3-1 trên sân nhà ở vòng 10 Premier League.

Man City tìm lại niềm vui chiến thắng bằng việc hạ gục "ngựa ô" Bournemouth. Kết quả này giúp thầy trò Pep Guardiola trở lại vị trí thứ 2 với 19 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 6 điểm. Đội chủ sân Etihad còn nối dài chuỗi phong độ ấn tượng trước Bournemouth vứi 16 chiến thắng trong 17 lần đối đầu.

Haaland ghi cú đúp trong 4 trận sân nhà liên tiếp.

Dù Bournemouth tưởng như đã có bàn mở tỷ số chỉ sau 45 giây khi Eli Junior Kroupi dứt điểm tung lưới, nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị. Đội khách tiếp tục dâng cao với ý định phủ đầu, nhưng đã bị Man City trừng phạt bằng một pha phản công sắc lẹm. Phút 17, Erling Haaland nhận đường chuyền của Rayan Cherki, bứt tốc rồi dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số.

Bàn thua không làm giảm ý chí của Bournemouth. Phút 25, Tyler Adams tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm để gỡ hòa 1-1. Dẫu vậy, Haaland một lần nữa tỏa sáng với bàn thắng thứ 13 ở Premier League mùa này, giúp City dẫn lại 2-1 ở phút 33. Trong cả hai pha lập công, Haaland đều cho thấy tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm vượt trội.

Sang hiệp hai, Bournemouth vùng lên mạnh mẽ nhưng Gianluigi Donnarumma chơi chắc chắn, cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Kroupi. Phút 68, Phil Foden kiến tạo tinh tế để Nico O’Reilly ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm quý giá giúp Manchester City tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua song mã trên đỉnh Premier League, trong khi Bournemouth tụt xuống vị trí thứ tư.