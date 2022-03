Ai làm phá sản tính toán của HLV Kiatisak?

Đây là trận đấu mà cả 2 HLV SLNA và HAGL đều chịu sức ép đáng kể sau 2 trận ra quân không được như ý. Thậm chí, trước trận đấu trên sân Vinh HLV Kiatisak còn viết trên mạng xã hội: “Tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn”.



Toan tính của Kiatisak

Bài tính của HLV Kiatisak đã phá sản. Ảnh: VPF

Đã từng chạm trán với SLNA trên sân Plei-ku mùa giải năm ngoái, hơn ai hết nhà cầm quân người Thái hiểu vì sao đối đầu với đội bóng xứ Nghệ, HAGL thua nhiều hơn thắng. Lần này, HLV Kiatisak có 2 sự thay đổi quan trọng, đó là dùng 2 trung vệ ngoại Kim Dong-su, trung vệ Barbosa trong đội hình 3-5-2. Thay đổi tiếp theo là ông kéo Công Phượng đá thấp xuống khu vực giữa sân chịu trách nhiệm làm bóng, HAGL chỉ dùng tốc độ của Văn Thanh, Hồng Duy, Brandao để tấn công.



Barbosa được bố trí lệch trái cùng Văn Toàn, Văn Thanh khoan vào cánh phải do Xuân Mạnh, Văn Đức đảm nhiệm. Vị trí trung vệ trái của SLNA trận đấu với T.Bình Định do Khắc Lương đảm nhiệm, khi Hoàng Văn Khánh chấn thương thì Quế Ngọc Hải lui vào đá giữa. Với cách bố trí này, Kiatisak kỳ vọng sẽ hạn chế được tầm hoạt động của 2 tuyển thủ quốc gia trong màu áo SLNA. Chuộng lối đá cầm bóng tấn công nhưng HAGL đã phải chấp nhận “lựa cơm, gắp mắm” để kỳ vọng có điểm trên sân Vinh.

Ngoại binh duy nhất Brandao cùng Hồng Duy sẽ tấn công bên nách phải hàng hậu vệ 3 người của đội chủ sân Vinh. Bóng sẽ được lật ngược lên cho Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường chờ sẵn, uy hiếp khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Nhưng sự có mặt của Oseni, Văn Bách và Thế Nhật đã khiến cho những tính toán của ông thầy người Thái phá sản. Hai tuyển thủ quốc gia Xuân Mạnh, Văn Đức đã ghi bàn, trong đó tiền vệ số 20 in dấu giày trong cả 2 bàn thắng.

Chủ nhà làm mới đội hình

Văn Bách đã có một trận đấu đáng nhớ. Ảnh: SLNA

Tân binh Oseni là điểm tạo nên khác biệt cho SLNA so với 2 trận trước kia. Mới gia nhập SLNA nhưng do am hiểu V.League, khả năng càn lướt và sút xa của Oseni đã khiến Kim Dong-su vô cùng vất vả. Từng thi đấu cho HAGL nên Oseni đã biết cách gây sức ép lên các trung vệ HAGL, thực tế do lo theo kèo Olaha, Oseni họ đã để sổng Xuân Mạnh trong tình huống thủng lưới.



Vị trí tiền vệ trung tâm SLNA đang bị B.Bình Dương, T.Bình Định khai thác khi người đá cặp với ngoại binh Olaha chưa tạo nên sự yên tâm. Nhưng lần này 86 phút trên sân của tiền vệ trẻ 19 tuổi Văn Bách là một sự khởi đầu như mơ. Chỉ cao 1,72kg nặng 66kg, không có lợi thế về thể hình nhưng số 29 này lại biết cách đọc trận đấu, chọn vị trí có lợi để tranh cướp bóng và chuyền bóng ngay lên trên cho Văn Đức, Olaha, Oseni.

Trong lần thứ 49, khoác áo SLNA đá V.League trung vệ 31 tuổi Thế Nhật đã có một chiều thi đấu “như lên đồng”. Thế Nhật đã giữ cự ly đội hình rất tốt với trung vệ Quế Ngọc Hải lẫn 2 cầu thủ tuyến trên Xuân Mạnh, Văn Đức. Được rảnh chân, nhiều tình huống Xuân Mạnh đá bó vào trong và có những cú sút xa đầy uy lực. Các cầu thủ HAGL không thể tấn công vào cánh trái của SLNA như T.Bình Định được là nhờ HLV Huy Hoàng đã kịp thời sửa sai.

Nhờ đọc tình huống tốt Thế Nhật đã cản phá thành công các đường lên bóng của Văn Toàn, thậm chí nhiều tình huống Barbosa được đẩy lên cao thì Thế Nhật vẫn hóa giải được. Điều này lý giải vì sao khi HAGL chơi “tất tay” thì HLV Huy Hoàng vẫn để Thế Nhật trong sân. Đơn giản là lối đá hiệu quả, cắt bóng chính xác của trung vệ này tạo sự yên tâm cho BHL và đồng đội.

Trận đấu tới treen sân Thống Nhất, các cầu thủ SLNA sẽ được hàng ngàn khán giả xứ Nghệ tới sân cổ vũ. Đây là cơ hội để Thế Nhật, Văn Bách cùng đoàn quân SLNA sẽ thi đấu thành công sau lần ra mắt đầu mùa giải khá ấn tượng.