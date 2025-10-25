AI nhầm túi bim bim với súng, học sinh 16 tuổi bị còng tay Hệ thống an ninh AI tại một trường trung học ở Maryland báo động sai, khiến cảnh sát vũ trang khống chế một học sinh chỉ vì em đang cầm một túi đồ ăn vặt.

Một sự cố hy hữu đã xảy ra tại bang Maryland, Mỹ, khi hệ thống an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty Omnilert nhận diện nhầm túi bim bim của một học sinh là súng, dẫn đến việc cảnh sát có vũ trang được điều động và khống chế thiếu niên này.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 20/10 bên ngoài trường trung học Kenwood ở Baltimore. Em Taki Allen, 16 tuổi, đang ngồi cùng bạn bè thì bất ngờ bị một nhóm cảnh sát vũ trang tiếp cận.

"Lúc đầu, em không biết họ đang đi đâu cho đến khi họ tiến về phía mình với súng trong tay, vừa đi vừa nói 'Nằm xuống'. Em đã rất ngạc nhiên", Allen chia sẻ với đài truyền hình WBAL-TV 11 News.

Khẩu súng "tưởng tượng" từ túi bim bim

Theo lời kể của Allen, cảnh sát đã yêu cầu cậu quỳ xuống, còng tay và tiến hành khám xét nhưng không phát hiện bất kỳ vũ khí nào. Sau đó, họ cho cậu xem bức ảnh đã kích hoạt hệ thống báo động an ninh.

"Em cầm một túi bim bim bằng hai bàn tay và một ngón tay thò ra ngoài. Họ nói rằng nó trông giống một khẩu súng", Allen kể lại. Bức ảnh từ camera an ninh, qua phân tích của AI, đã được gắn cờ là một mối đe dọa tiềm tàng và gửi cảnh báo đến nhà chức trách.

Trường trung học Kenwood ở bang Maryland, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps

Sau sự cố, bà Kate Smith, Hiệu trưởng trường trung học Kenwood, đã gửi thư cho phụ huynh, bày tỏ sự thông cảm: "Chúng tôi hiểu sự việc gây khó chịu thế nào cho học sinh bị khám xét cũng như những học sinh khác chứng kiến sự cố. Các nhà tư vấn tâm lý của chúng tôi sẽ hỗ trợ trực tiếp những em liên quan đến sự việc".

Công nghệ AI gây tranh cãi của Omnilert

Các trường trung học tại Baltimore đã bắt đầu triển khai hệ thống phát hiện súng bằng camera và AI từ năm ngoái. Công nghệ được lắp đặt tại trường Kenwood do Omnilert, một công ty chuyên về giải pháp ứng phó khẩn cấp bằng AI, cung cấp. Mục tiêu của hệ thống là tự động xác định các vật thể đáng ngờ và cảnh báo cho nhà trường cùng cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên công nghệ của Omnilert bị đặt dấu hỏi về độ chính xác. Hồi tháng 1, hệ thống của công ty này đã thất bại trong việc phát hiện một khẩu súng thật trong vụ xả súng tại trường trung học Antioch ở Nashville. Vụ việc đã khiến một nữ sinh 16 tuổi thiệt mạng và một người khác bị thương.

Vào thời điểm đó, người phát ngôn của hệ thống trường công lập Metro Nashville Public Schools (MNPS) giải thích rằng vấn đề nằm ở "vị trí của kẻ xả súng với camera không đủ gần để hệ thống đọc chính xác và kích hoạt báo động". Sự cố lần này tại Maryland tiếp tục làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy và những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra khi quá phụ thuộc vào các hệ thống an ninh tự động.