Ái Như kể trải nghiệm nằm trong quan tài, Ngọc Sơn hát ở đám tang Phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" gây chú ý với những phân cảnh độc đáo. Nghệ sĩ Ái Như chia sẻ cảm xúc khi lần đầu đóng cảnh trong quan tài cho vai chính điện ảnh đầu tay.

Những phân cảnh độc đáo trong phim mới

Bộ phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" vừa có buổi công chiếu chính thức tại TP.HCM, thu hút sự chú ý với những tình tiết bi hài độc đáo. Trong đó, phân cảnh nghệ sĩ Ái Như trong vai bà Tâm nằm trong quan tài và sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn hát nhảy trong bối cảnh tang lễ là những điểm nhấn được thảo luận nhiều nhất.

Nghệ sĩ Hồng Ánh, Thành Hội, Ái Như (từ trái qua).

Đối với nghệ sĩ Ái Như, đây là vai chính điện ảnh đầu tiên sau hơn 40 năm cống hiến cho sân khấu kịch. Chị chia sẻ không hề cảm thấy sợ hãi khi thực hiện cảnh quay nằm trong quan tài, mà ngược lại còn thấy thú vị. "Nằm trong quan tài, không gian chật hẹp, nóng và ngộp, tôi thấy mình được trải nghiệm và nghĩ sau này bản thân nhắm mắt đi xa chính là cảm giác này”, nghệ sĩ Ái Như trải lòng.

Ban đầu, chị từng lưỡng lự nhận vai vì cho rằng mình không phải "ngôi sao phòng vé", nhưng đạo diễn và nhà sản xuất vẫn tin tưởng vào lựa chọn của mình. Nghệ sĩ cho biết đã nỗ lực hết mình và chờ đợi những phản hồi thẳng thắn từ khán giả khi phim ra rạp.

Sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Ngọc Sơn

Phim còn có sự góp mặt đặc biệt của ca sĩ Ngọc Sơn trong vai Jackson, một nhân vật biểu diễn hát và nhảy trong đám tang. Phân đoạn này được dự đoán có thể gây ra những ý kiến trái chiều.

Tạo hình ca sĩ Ngọc Sơn trong phim.

Lý giải về sự lựa chọn này, đạo diễn Thanh Bình cho biết đây là cách anh thể hiện lòng kính trọng đối với thần tượng của cha mẹ mình. Về phía nhà sản xuất, đại diện ê-kíp chia sẻ: "Việc anh Sơn xuất hiện trong phân đoạn nhằm thể hiện sự đưa tiễn người mẹ ra đi trong không khí vui vẻ, thể hiện tình cảm của mọi người xung quanh. Chúng tôi không có vấn đề gì quá đào sâu về vai trò của anh Sơn trong phim".

Câu chuyện hài đen từ một sinh nhật "bão táp"

"Phá đám: Sinh nhật mẹ" được thực hiện theo thể loại hài đen (black comedy). Đạo diễn Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột) cho biết tác phẩm lấy cảm hứng từ đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" trong tiểu thuyết "Số đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng, cùng các tham khảo khác từ văn hóa đại chúng.

Nghệ sĩ Ái Như và Hồng Ánh - 2 gương mặt nổi bật của sân khấu kịch cùng đóng phim điện ảnh.

Nội dung phim xoay quanh một gia đình thành thị, nơi những kỳ vọng về thành công và chuẩn mực xã hội đã vô tình đè nặng lên từng thế hệ. Buổi tiệc sinh nhật của người mẹ, vốn là dịp đoàn tụ ấm cúng, lại trở thành "chiến trường" cho những mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu bùng nổ, tạo ra chuỗi biến cố dở khóc dở cười.

Bên cạnh nghệ sĩ Ái Như, phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như Thành Hội, Hồng Ánh, NSƯT Hữu Châu, Trần Kim Hải, Hoàng Phi, Tín Nguyễn, Huy Khánh... Phim chính thức ra rạp từ ngày 31/10.