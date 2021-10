Ai sẽ theo bước Văn Đức, Xuân Mạnh ở U23 Việt Nam?

Trong khung gỗ, Văn Toản, Văn Chuẩn và Xuân Hoàng chắc chắn có tên trong danh sách cuối cùng. Do việc thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ không thành công, ông Park Hang-seo sẽ cho vận hành sơ đồ 3-4-3 thiên về tấn công hoặc 3-5-2 phòng ngự-phản công. Do vậy, các hậu vệ sẽ được tin dùng gồm Văn Tới, Thanh Bình, Việt Anh, Quang Vinh, Sỹ Hoàng, Văn Xuân, Mạnh Dũng… Các vị trí ở hàng tiền vệ sẽ do Văn Đô, Xuân Quyết, Văn Việt, Hai Long, Trọng Long, Hữu Thắng, Hoàng Anh… lần lượt đảm nhiệm. Trên hàng công, sẽ là Xuân Tú, Bảo Toàn, Văn Đạt… chịu trách nhiệm “nổ súng” hạ gục đối thủ.



Nhìn vào cách bố trí đội hình ở 2 trận đấu giao hữu và kết quả đạt được, tất nhiên 5 tuyển thủ từng được gọi lên ĐT Việt Nam gồm Văn Toản, Thanh Bình, Việt Anh, Hoàng Anh, Văn Xuân sẽ là những trụ cột của U23 Việt Nam trong các trận đấu quan trọng ở phía trước. Ngoài ra, không khó để nhận diện các vị trí sẽ được tin dùng như Văn Chuẩn, Mạnh Dũng, Xuân Tú, Văn Công, Bảo Toàn… là những cầu thủ thi đấu tốt ở V. League và các giải trẻ.

Việt Anh tập luyện cùng U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Đội hình chính của U23 Việt Nam gần như sẽ là cầu thủ của 2 đội bóng Thủ đô là Hà Nội FC và Viettel cộng với các nhân tố nổi trội khác của các CLB ở V. League. Điều có thể gây bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ là CLB nổi danh về đào tạo trẻ nhiều năm qua, đội 1 chơi ở V. League đang chơi rất lên chân là HAGL hiện chỉ còn lại 1 tuyển thủ là Bảo Toàn.

Tương tự, SLNA hiện có 2 tuyển thủ là Sỹ Hoàng và Văn Việt nhưng khả năng đá chính của cả hai còn bỏ ngỏ. Sỹ Hoàng chơi trọn 1 hiệp đấu trong trận giao hữu đầu tiên, nhưng chỉ chơi chưa đầy 20 phút hiệp 2 trận đấu thứ 2 và bị thay ra do chơi lỗi liên tục nên khả năng đá chính ở vị trí hậu vệ trái là khá thấp? Văn Việt vào sân từ hiệp 2 trận thứ nhất và chơi độ 25 phút cuối hiệp 2 trận giao hữu thứ 2, vừa chơi ở vị trí tiền vệ phải sở trường vừa được kéo sang tiền vệ trái đều cho thấy khả năng chơi tròn vai, khả năng sẽ được tung vào sân từ ghế dự bị.

Trong khi đó, hai cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Văn Công và Hoàng Anh nhờ quá trình đá chính liên tục ở V. League đã thể hiện tốt năng lực khi được giao nhiệm vụ ở U23 Việt Nam, nên việc được đá chính là hoàn toàn khả thi, thậm chí cơ hội lên ĐT Việt Nam và sớm được giao nhiệm vụ của Hoàng Anh đã ở ngay trước mặt.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập huấn ở nước ngoài trước khi bước vào vòng loại U23 Châu Á 2022. Ảnh: VFF

Chưa thể khẳng định điều gì về mọi mặt của U23 Việt Nam khi cuộc đấu chính thức chưa bắt đầu. Nhưng đối thủ ở vòng loại U23 châu Á, lịch thi đấu cũng như diễn biến liên quan cho thấy nhiệm vụ của U23 Việt Nam trong 2 trận đấu gặp U23 Đài Bắc-Trung Hoa và U23 Mianmar là không quá sức, nếu không nói là bình thường. Vấn đề lớn hơn là ở vòng chung kết sắp tới U23 Việt Nam sẽ được “đặt lên bàn cân” khi so sánh với lứa U23 Thường Châu hồi 2018.

Hiện tại, lứa U23 này được đào tạo bài bản, công phu nhưng không có điều kiện cọ xát nhiều do đại dịch Covid-19 nên chưa thấy rõ tiềm năng và hy vọng? Các trận đấu giao hữu, đấu nội bộ chỉ là “cữ dượt” ban đầu, chưa thể nói hết tiềm năng, sức mạnh thật sự của các cầu thủ trẻ. Hãy chờ cuộc đấu chính thức nảy lửa tới đây, sẽ biết đâu là vàng, đâu là đá?

Còn nhớ, sự bứt lên mạnh mẽ của Văn Đức, Xuân Mạnh chỉ từ giải U21 Báo Thanh niên, dù chỉ được gọi lên chót cùng, cho thấy nếu được phát huy đúng chỗ thì chưa biết điều gì sẽ tới? Nói điều ấy để hy vọng Văn Việt, Sỹ Hoàng có thể không nằm trong số cầu thủ đá chính của U23 Việt Nam nhưng nếu biết phát huy năng lực, sở trường mỗi khi được tung vào sân thì chắc chắn câu chuyện sẽ đi theo một hướng khác, thuận lợi và sáng rõ hơn. Những người đàn anh Văn Đức, Xuân Mạnh chẳng đã vào sân từ ghế dự bị và làm nên chuyện đó sao?