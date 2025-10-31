Thứ Sáu, 31/10/2025
Al Ahli 1-1 Al Riyadh: Toney ghi bàn, thắng rơi phút bù giờ

Ivan Toney mở tỷ số từ chấm 11m sau VAR ở phút 90+1, nhưng Toze gỡ 1-1 ở 90+11 và Al Ahli còn nhận thẻ đỏ cuối trận; đứng thứ 5, kém Al Nassr 5 điểm.

Al Ahli hòa 1-1 trước Al Riyadh ở vòng 7 Saudi Pro League trong trận đấu được định đoạt bởi hai quả penalty ở thời gian bù giờ. Ivan Toney sút phạt đền thành công ở phút 90+1 sau khi VAR xác nhận tình huống chạm tay, nhưng Toze gỡ hòa 1-1 ở phút 90+11. Cuối trận, Ziyad Al Johani nhận thẻ đỏ trực tiếp. Al Ahli hiện đứng thứ 5, kém đội đầu bảng Al Nassr 5 điểm.

Ivan Toney sút phạt đền thành công, mở tỷ số cho Al Ahli.
Kịch tính phút bù giờ: hai quả penalty định đoạt

Thế trận cân bằng kéo dài suốt 90 phút, cơ hội xuất hiện nhưng không bên nào chuyển hóa thành bàn. Bước ngoặt đến ở phút 85 khi Marzouq Tambakti để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Al Ahli hưởng penalty và Ivan Toney bình tĩnh thực hiện thành công ở phút 90+1, mở tỷ số 1-0.

Al Ahli đứng trước 3 điểm trọn vẹn, nhưng chỉ bốn phút sau, Abdulelah Al Khaibari phạm lỗi trong vòng cấm, trao lại cơ hội cho Al Riyadh. Toze không bỏ lỡ trên chấm 11m ở phút 90+11, ấn định kết quả 1-1. Chưa dừng lại, Al Ahli kết thúc trận với 10 người khi Ziyad Al Johani nhận thẻ đỏ trực tiếp chỉ ít phút sau bàn gỡ.

Cách trận đấu được định đoạt: quyết định trong vòng cấm

Trong một trận đấu khan hiếm tình huống dứt điểm hiệu quả, các quyết định ở khu vực 16m50 trở thành yếu tố then chốt. Một pha chạm tay sau áp lực liên tục buộc trọng tài cần đến VAR, và sau đó là một pha phạm lỗi trong vòng cấm ở thời khắc Al Ahli cần bảo toàn lợi thế. Hai sai lầm cá nhân ở cuối trận đã xóa nhòa bàn thắng của Toney và thay đổi hoàn toàn cục diện.

Trật tự tâm lý ở những phút bù giờ thể hiện rõ: đội dẫn bàn cần kiểm soát rủi ro trong vòng cấm, đội bị dẫn đẩy cao kỳ vọng vào các pha bóng cố định. Trận đấu vì vậy được giải quyết bởi tính kỷ luật phòng ngự và sự chuẩn xác trên chấm 11m.

Diễn biến chính theo mốc thời gian

Thời điểm Sự kiện
Phút 85 Marzouq Tambakti để bóng chạm tay trong vòng cấm; trọng tài tham khảo VAR
Phút 90+1 Ivan Toney sút penalty thành công, Al Ahli 1-0
Phút 90+5 Abdulelah Al Khaibari phạm lỗi trong vòng cấm, Al Riyadh được hưởng penalty
Phút 90+11 Toze thực hiện 11m thành công, Al Riyadh gỡ hòa 1-1
Cuối trận Ziyad Al Johani nhận thẻ đỏ trực tiếp

Tác động đến bảng xếp hạng

Kết quả hòa khiến Al Ahli chỉ có 1 điểm. Họ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League và kém đội đầu bảng Al Nassr 5 điểm.

      Al Ahli 1-1 Al Riyadh: Toney ghi bàn, thắng rơi phút bù giờ

