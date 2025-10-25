Alcaraz dẫn đầu ATP, Sinner bám sát ngôi số 1 cuối năm BXH mới cập nhật: Alcaraz 11,340 điểm giữ số 1, Sinner 10,000 bám sát; Zverev 5,930 xếp thứ 3. Ở WTA, Sabalenka 10,390 dẫn đầu, Swiatek 8,703 đứng thứ 2.

Cục diện đua ngôi số 1 ATP cuối năm đang căng thẳng khi Carlos Alcaraz giữ đỉnh bảng với 11,340 điểm, ngay sau là Jannik Sinner 10,000. Khoảng cách 1,340 điểm khiến mỗi vòng đấu sắp tới có thể xoay chuyển trật tự, trong khi nhóm bám đuổi do Alexander Zverev (5,930), Taylor Fritz (4,645) và Novak Djokovic (4,580) dẫn đầu.

BXH tổng hợp

Bức tranh tổng quan cuộc đua số 1 ATP

Top 5 ATP đơn hiện tại và khối lượng thi đấu cho thấy cuộc đua điểm số lẫn quản trị lịch đấu:

TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia 1 Carlos Alcaraz Spain 22 11,340 20 2 Jannik Sinner Italy 24 10,000 17 3 Alexander Zverev Germany 28 5,930 24 4 Taylor Fritz United States 27 4,645 22 5 Novak Djokovic Serbia 38 4,580 19

Nhịp độ thi đấu và quản trị điểm số

Alcaraz góp mặt ở 20 giải, Sinner là 17. Chênh lệch 1,340 điểm giữ cuộc đua mở, trong khi Zverev (24 giải) và Fritz (22) tích lũy đều đặn để bám nhóm đầu. Djokovic đứng thứ 5 với 4,580 điểm sau 19 giải.

BXH ATP Đơn

WTA đơn: Sabalenka dẫn đầu, Swiatek bám đuổi

Ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka duy trì vị trí số 1 với khoảng cách an toàn trước Iga Swiatek. Top 5 như sau:

TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia 1 Aryna Sabalenka Belarus 27 10,390 20 2 Iga Swiatek Poland 24 8,703 20 3 Coco Gauff United States 21 7,863 21 4 Amanda Anisimova United States 24 5,914 21 5 Jessica Pegula United States 31 5,183 22

BXH WTA Đơn

Đôi nam, đôi nữ và cuộc đua Race

ATP đôi

1. Lloyd Glasspool (Great Britain) – 31 tuổi – 7,890 điểm – 23 giải

2. Mate Pavic (Croatia) – 32 tuổi – 7,370 điểm – 22 giải

4. Julian Cash (Great Britain) – 29 tuổi – 7,325 điểm – 24 giải

5. Henry Patten (Great Britain) – 29 tuổi – 6,460 điểm – 23 giải

7. Horacio Zeballos (Argentina) – 40 tuổi – 6,415 điểm – 17 giải

WTA đôi

1. Katerina Siniakova (Czechia) – 29 tuổi – 9,235 điểm – 16 giải

2. Taylor Townsend (United States) – 29 tuổi – 8,700 điểm – 13 giải

3. Erin Routliffe (New Zealand) – 30 tuổi – 7,705 điểm – 24 giải

4. Jasmine Paolini (Italy) – 29 tuổi – 7,195 điểm – 15 giải

6. Gabriela Dabrowski (Canada) – 33 tuổi – 7,053 điểm – 18 giải

ATP Race đôi

1. Wesley Koolhof – Neal Skupski (Netherlands – Great Britain) – Tuổi: 3635

2. Marcelo Arevalo – Jean-Julien Rojer (El Salvador – Netherlands) – Tuổi: 3544

3. Nikola Mektic – Mate Pavic (Croatia – Croatia) – Tuổi: 3632

4. Marcel Granollers – Horacio Zeballos (Spain – Argentina) – Tuổi: 3940

5. Rajeev Ram – Joe Salisbury (USA – Great Britain) – Tuổi: 4133

WTA Race đôi

1. Veronika Kudermetova – Elise Mertens (Russia – Belgium) – Tuổi: 2829

2. Gabriela Dabrowski – Giuliana Olmos (Canada – Mexico) – Tuổi: 3332

3. Coco Gauff – Jessica Pegula (USA – USA) – Tuổi: 2131

4. Yifan Xu – Zhaoxuan Yang (Trung Quốc – Trung Quốc) – Tuổi: 3730

5. Lyudmyla Kichenok – Jelena Ostapenko (Ukraine – Latvia) – Tuổi: 3328

Lịch thi đấu và kết quả đáng chú ý

Đơn nam: Thượng Hải Masters. Đôi nam: Thượng Hải Masters.

Arthur Rinderknech 1 – Valentin Vacherot 2 (15:40 12/10)

Daniil Medvedev 1 – Arthur Rinderknech 2 (18:05 11/10)

Novak Djokovic 0 – Valentin Vacherot 2 (15:40 11/10)

Andre Goransson & Alex Michelsen 0 – Tim Puetz & Kevin Krawietz 2 (13:10 12/10)

Tim Puetz & Kevin Krawietz 2 – Manuel Guinard & Guido Andreozzi 0 (13:10 11/10)

Mate Pavic & Marcelo Arevalo 1 – Andre Goransson & Alex Michelsen 2 (11:35 10/10)

Tác động xếp hạng

Với khoảng cách 1,340 điểm giữa Alcaraz và Sinner, mỗi vòng đấu sắp tới có thể định hình ngôi số 1 ATP cuối năm. Ở WTA, Sabalenka tạm nắm lợi thế điểm số trước Swiatek. Các nội dung đôi cũng ghi nhận thế cân bằng giữa các cặp dẫn đầu theo BXH và Race.