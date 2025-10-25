Alcaraz và Sinner trước nhánh đấu khó tại Paris Masters 2025 Carlos Alcaraz và Jannik Sinner cùng rơi vào hai nhánh dày đặc thách thức tại Paris Masters 2025. Để gặp nhau ở chung kết, họ cần vượt qua loạt đối thủ hạt giống và những kèo tái đấu nhiều duyên nợ, trong bối cảnh giải chuyển sang La Defense Arena và quyết định vé ATP Finals.

Paris Masters 2025 đặt Carlos Alcaraz và Jannik Sinner – hai hạt giống hàng đầu – vào hai nhánh đấu nhiều bẫy. Nếu cả hai đi hết hành trình, người hâm mộ có thể chờ một trận chung kết trong mơ, nhưng trước hết là chuỗi đối thủ khó lường ngay từ những vòng đầu, trong bối cảnh giải chuyển sang La Defense Arena sức chứa 17.000 khán giả và tấm vé ATP Finals còn bỏ ngỏ.

Con đường của Carlos Alcaraz: dày đặc kèo khó và những khả năng tái đấu

Hạt giống số 1 mở màn trước Cameron Norrie hoặc Sebastian Baez – hai đối thủ luôn khó chịu trên mặt sân cứng trong nhà. Ở vòng tiếp theo, Alcaraz có thể gặp Jiri Lehecka (14), người từng đánh bại anh tại Qatar Open 2025. Một kịch bản khác là tái ngộ Valentin Vacherot hoặc Arthur Rinderknech, cặp tay vợt đã tạo nên trận chung kết Thượng Hải Masters.

Từ tứ kết, nhánh đấu của Alcaraz thêm gai góc với nguy cơ chạm trán Casper Ruud hoặc Felix Auger-Aliassime, rồi Taylor Fritz hoặc Alex de Minaur ở bán kết. Thành tích của Alcaraz tại Paris hiện là 5 thắng, 4 thua; anh từng dừng bước trước Ugo Humbert – tay vợt chủ nhà vào chung kết năm ngoái.

Nhánh đấu của Alcaraz không hề dễ dàng�a0

Con đường của Jannik Sinner: chướng ngại tăng dần về cuối

Ở nửa nhánh còn lại, hạt giống số 2 Jannik Sinner khởi đầu trước Alex Michelsen hoặc Zizou Bergs. Vòng 3 có thể là Jakub Mensik – tân vô địch Miami Masters. Đến tứ kết, Sinner đứng trước bài kiểm tra lớn với Ben Shelton (5) hoặc Andrey Rublev.

Đi xa hơn, Sinner nhiều khả năng chạm trán Alexander Zverev (3) – đương kim vô địch Paris Masters 2024 (thắng Ugo Humbert trong trận tranh cúp) – trong bối cảnh Daniil Medvedev cũng ở cùng nhánh, hứa hẹn một chặng nước rút giàu sức ép trước cửa chung kết.

Sinner cũng phải vượt nhiều thách thức nếu muốn chạm trán Alcaraz ở chung kết�a0

Bối cảnh giải đấu: sân mới, khán đài lớn, đường đua vé Finals

Paris Masters 2025 – sự kiện ATP Masters 1000 cuối cùng của năm – diễn ra từ 27/10 đến 2/11/2025 và chuyển địa điểm từ Accor Arena sang La Defense Arena (17.000 chỗ). Giải quy tụ 16 hạt giống (từ 1 tới 8 được miễn vòng 1) cùng nhóm tay vợt Pháp nhận suất đặc cách: Terence Atmane, Arthur Cazaux, Arthur Rinderknech và Valentin Vacherot.

Một loạt tên tuổi lớn đã rút lui trước bốc thăm gồm Novak Djokovic, Holger Rune, Frances Tiafoe và Jack Draper, khiến thế cờ vô địch thay đổi đáng kể. Paris Masters vẫn đặc biệt quan trọng với 1000 điểm ATP cho nhà vô địch và có thể quyết định tấm vé cuối cùng dự ATP Finals.

Kịch bản tứ kết dự kiến

(1) Carlos Alcaraz - (8) Casper Ruud

(4) Taylor Fritz - (6) Alex de Minaur

(7) Lorenzo Musetti - (3) Alexander Zverev

(5) Ben Shelton - (2) Jannik Sinner

Thống kê và mốc đáng chú ý

Hạng mục Thông tin Thời gian 27/10 - 2/11/2025 Địa điểm La Defense Arena (17.000 chỗ), mặt sân cứng trong nhà Hệ thống ATP Masters 1000 (thành lập 1986) Điểm thưởng vô địch 1000 điểm ATP Nhà vô địch gần nhất Alexander Zverev (2024) Kỷ lục vô địch Novak Djokovic (6 lần) Alcaraz tại Paris 5 thắng - 4 thua; từng thua Ugo Humbert Suất đặc cách Terence Atmane, Arthur Cazaux, Arthur Rinderknech, Valentin Vacherot Rút lui đáng chú ý Novak Djokovic, Holger Rune, Frances Tiafoe, Jack Draper

Tác động tới cuộc đua ATP Finals

Với 1000 điểm cho nhà vô địch và lịch thi đấu dồn dập cuối mùa, Paris Masters 2025 có thể khóa chốt tấm vé cuối cùng tới ATP Finals – giải quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất năm. Trong bức tranh đó, nhánh đấu khó của Alcaraz và Sinner khiến mỗi vòng đấu đều mang trọng lượng lớn: vừa là bài test phong độ cuối mùa, vừa là cửa ngõ tới Turin.