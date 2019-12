Ấm áp 'Ân tình ví, giặm' tại Hà Nội

Dự chương trình có các đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; cùng các ông: Lê Doãn Hợp- nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ Trưởng Bộ TT&TT, Chủ Tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Tạ Quang Ngọc - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thủy sản; Nguyễn Cảnh Dinh - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Văn phòng Chủ tịch nước; Đặng Quốc Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ Tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội. Đông đảo cán bộ, doanh nghiệp, người lao động là con em người Nghệ An – Hà Tĩnh sống, làm việc ở Thủ đô Hà Nội cùng tham dự.