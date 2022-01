Ấm áp các hoạt động Tết vì người nghèo tại nhiều địa phương

* Chiều 23/1, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Liên đoàn Lao động thị xã Hoàng Mai tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022. Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai.

Tại chương trình, đã có 285 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng được trao tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, LĐLĐ thị xã Hoàng Mai tặng 75 suất quà; LĐLĐ tỉnh tặng 200 suất quà cho CNLĐ thuộc LĐLĐ thị xã Hoàng Mai; Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tặng 10 suất quà cho CNLĐ thuộc Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II- đây là đơn vị thuộc Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đóng tại Khu công nghiệp Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai.



Đồng chí Kha Văn Tám và đồng chí Lê Trường Giang tặng quà cho các công nhân. Ảnh: Thanh Thủy

CNLĐ rất phấn khởi khi được đón nhận những phần quà của tổ chức công đoàn; được tham gia giao lưu, giải câu đố có thưởng và bốc thăm nhận lì xì may mắn. Anh Thế Hùng - đoàn viên công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi chia sẻ: “Những đoàn viên và CNLĐ chúng tôi rất xúc động và phấn khởi khi trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, đời sống việc làm của người lao động bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của tổ chức công đoàn. Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” hôm nay thật sự rất ý nghĩa, vui vẻ. Chúng tôi rất vui và thấy ấm lòng hơn”.

Thanh Thủy

* Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã tổ chức trao quà Tết tặng người dân tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu.