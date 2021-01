Ấm áp chương trình 'Xuân ấm biên cương' với bà con tái định cư Thanh Chương

Đến tham dự chương trình có đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, đồng chí Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Hải Dương - Bí thư Huyện ủy Thanh Chương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: MH