Ấm áp dưới mái nhà của tổ chức công đoàn

Anh Hồ Phúc Long - công nhân Công ty cổ phần Than Khe Bố:

“Gia đình tôi ở miền xuôi, lên làm công nhân Công ty cổ phần Than Khe Bố (Tương Dương) đã gần 13 năm, công việc hàng ngày của tôi và các đồng nghiệp là vào hầm lò khai thác than. Đây là công đoạn rất vất vả, mệt nhọc và nguy hiểm nhất trong quy trình khai thác than đá phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hiểu rõ điều này, Công đoàn công ty đã đề xuất với Ban Giám đốc ưu tiên tăng cường chất lượng bữa ăn cho những anh em trực tiếp làm việc tại hầm lò, thu nhập cũng cao hơn so với các bộ phận khác.

Lễ bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Phạm Ngọc Uy, Công đoàn UBND phường Quang Tiến. Vợ mất vì bệnh hiểm nghèo, một mình anh Uy nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Ảnh tư liệu Bên cạnh đó, Công đoàn công ty còn tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao để thư giãn tinh thần, duy trì sức khỏe và củng cố mối đoàn kết giữa các thành viên và tổ, đội. Ai ốm đau hay gia đình, người thân gặp hoạn nạn đều được thăm hỏi, động viên và chia sẻ kịp thời. Các dịp lễ, Tết anh em công nhân chúng tôi đều được quan tâm, được nhận những món quà động viên, khích lệ, những người có hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên những phần quà có giá trị lớn.



Tôi thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn nhất công ty vì nhà ở xa, vợ mắc bệnh hiểm nghèo đã 10 năm nay. Các con chưa có việc làm và thu nhập ổn định, tiền lương tôi đều dành cho việc điều trị bệnh của vợ và trang trải nhu cầu hàng ngày cho cả gia đình. Vì thế, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện xây dựng lại, đành chờ đến lúc các con có thu nhập ổn định để tích lũy dần dần.

Mới đây, Công đoàn công ty đã xem xét hoàn cảnh của bản thân và đề nghị LĐLĐ các cấp hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà mới theo chương trình “Mái ấm công đoàn”. Đồng thời, công ty còn cho mượn 20 triệu đồng, rồi vay mượn thêm họ hàng, gia đình tôi đã hoàn thành ngôi nhà mới với tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.



Tôi thực sự cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Công đoàn công ty và LĐLĐ các cấp. Nếu không có sự hỗ trợ từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” chắc gia đình chúng tôi còn lâu mới có được nhà ở mới kiên cố và vững chãi. Điều này đã mang lại niềm tin, động lực để tôi vượt qua khó khăn, yên tâm với công việc của mình”.

Anh Bùi Công Mạnh - nhân viên thư viện, Trường THCS Cẩm Sơn (Anh Sơn):

“Ở đơn vị tôi đang công tác, tổ chức công đoàn luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất - tinh thần cho cán bộ, giáo viên và nhân viên. Khi đoàn viên đau ốm được BCH Công đoàn và Ban giám hiệu kịp thời thăm hỏi, động viên, phân công giúp đỡ trong công việc. Thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao hiệu quả dạy học.

Tôi là nhân viên thư viện, mức lương thấp so với cán bộ, giáo viên trong trường nên cuộc sống gặp ít nhiều khó khăn. Hiểu rõ khó khăn của bản thân tôi, BCH Công đoàn nhà trường đã vận động các đoàn viên hàng tháng bớt một phần chi tiêu để ủng hộ với số tiền 380 nghìn đồng/tháng.

Số tiền này đã giúp tôi góp phần trang trải nhu cầu công việc và gia đình, giảm bớt gánh nặng chi phí. Vào dịp Tết, tôi thường được ưu tiên nhận quà hỗ trợ của LĐLĐ các cấp, là nguồn động viên tinh thần, động lực vươn lên trong cuộc sống.



Đặc biệt, mấy năm trước, tôi phải nhập viện điều trị dài ngày, việc điều trị kéo dài hàng tháng, hàng năm nên gặp nhiều khó khăn. Ban giám hiệu và công đoàn cơ sở thường xuyên thăm hỏi, động viên cả vật chất lẫn tinh thần. Phân công, bố trí người thay thế trong thời gian tôi ở xa điều trị. Việc điều trị đã có kết quả tốt đẹp, tôi đã trở lại với công việc của mình và luôn được BCH quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt.

Được anh chị em cán bộ, giáo viên và nhân viên giúp đỡ, chia sẻ nên luôn thấy ấm lòng, ngày càng vững tin với công việc. Tôi có cảm nhận anh chị em trong nhà trường như người thân, ruột thịt trong gia đình, luôn có mặt kịp thời và sẵn sàng chia sẻ vui, buồn trong công việc cũng như cuộc sống”.

Chị Mai Quỳnh Trang - Bí thư Đoàn phường Hồng Sơn (TP. Vinh):

“Qua thời gian công tác và tham gia các hoạt động của công đoàn phát động, tôi nhận thấy tổ chức công đoàn của cơ quan thường xuyên quan tâm, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi cho người công chức, viên chức và người lao động. Ngoài việc tổ chức thăm hỏi, động viên khi ốm đau, hoạn nạn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ còn tìm cách chia sẻ khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho đoàn viên.

Cụ thể, BCH Công đoàn kiến nghị Đảng ủy, UBND phường tạo điều kiện cho nhân viên hợp đồng có mức lương thấp kiêm nhiệm thêm công việc để nâng cao mức thu nhập, cải thiện đời sống. Những người nuôi con nhỏ được tạo điều kiện linh hoạt về thời gian để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa chăm sóc sức khỏe cho con.

Tôi hiện là Bí thư Đoàn phường, là phụ nữ, tuổi đời còn trẻ, công việc lại bận rộn và khá áp lực. Các anh, chị trong BCH Công đoàn cơ sở đã thường xuyên quan tâm, động viên, tạo động lực để tôi vượt qua những khó khăn, trở ngại trong quá trình công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, bản thân tôi và các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đoàn phường luôn vững tin trong quá trình hoạt động, vì phía sau có điểm tựa vững chắc.



Nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố, chúng tôi đã thành lập các “Đội shipper áo xanh”, hỗ trợ, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con vùng phong tỏa. Rồi phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức nấu cháo phát cho bà con đi xe máy từ các tỉnh miền Nam về quê tránh dịch đi qua cầu Bến Thủy.

Qua đó, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, góp phần trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh. Những việc làm này đều có sự động viên, cổ vũ và hỗ trợ của lãnh đạo cơ quan và BCH Công đoàn. Bản thân tôi cảm thấy công sở như ngôi nhà thứ hai của mình”.